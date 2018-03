30.000 Euro für Cruyffs letzte Fußballschuhe

Johan Cruyff: Letztes Paar Fußballschuhe versteigert

Das letzte Paar Fußballschuhe, das Oranje-Idol Johan Cruyff in seinem Leben getragen hat, ist in Rotterdam bei einer Benefiz-Gala für 30.000 Euro versteigert worden.

Das Geld erhält die "Sunday Foundation", die sich in Sierra Leone für benachteiligte Kinder einsetzt. Mit dem Geld soll eine Schule für behinderte Kinder und Waisen gebaut werden. Die niederländische Fußballlegende war vor zwei Jahren in Barcelona am 24. März an Lungenkrebs gestorben.