Reha à la Neymar: Poker, Party, Fitnessraum

Neymar genießt die Reha (Bildquelle: instagram.com/neymarjr)

Abgeschottet in seiner Traumvilla in der Promi-Zuflucht Mangaratiba an der Küste südlich von Rio de Janeiro postet Brasiliens Fußballstar Neymar derzeit, was das Zeug hält. Intime Momente mit seiner Freundin, ausgelassener Spaß mit Kumpels, ein radikaler Kurzhaarschnitt mit Rastazöpfen, dazwischen schweißtreibende Arbeit im Fitnessstudio sowie die nervende Physiotherapie.

Während andere während einer Verletzungspause ins mediale Niemandsland verschwinden, stellt sich das Fußballgenie nach seinem Fußbruch erst recht zur Schau. Ohne den Alleinunterhalter bleiben Paris Saint-Germain nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid nur die nationalen Hausaufgaben. Ohne den laut Nationaltrainer Tite "Unersetzlichen" tritt die brasilianische Selecao am Dienstag (20:45 Uhr) in Berlin gegen Weltmeister Deutschland an.

Und ohne Ballkontakt provoziert der 26-Jährige weiterhin. Als Stephen Hawking am 14. März verstarb, zeigte sich Neymar im Foto-Online-Dienst Instagram vermeintlich solidarisch im Rollstuhl mit der Bildunterschrift: "Man muss eine positive Einstellung haben und das Beste aus der Situation machen."

So weit, so gut, hätte er sich dabei nicht augenscheinlich pietätlos gegenüber dem schwerkranken britischen Astrophysiker lächelnd in Badehose und bei Sonnenschein ablichten lassen. Der Shitstorm war entfacht. Und weitere Munition für Neider und Kritiker war auf halbem Weg zwischen dem operativen Eingriff am 3. März, als eine Schraube und körpereigenes Knochenmark an der Bruchstelle angebracht wurden, und der Neueinschätzung der Lage Mitte April gegeben.

Unprofessionell oder Image-Pflege

Instagram-Fotos zeigen ihn in der Rehabilitationszeit augenscheinlich unprofessionell, mit Pokerpartien unter Kumpels, wobei er 100-Real-Scheine ostentativ in den Händen hält, oder bei Computerspielen online bis tief in die Nacht, zeigen Neymar im Privatprofil eines Freundes mit dessem ausgefallenen Geschenk, einem 18-karätigen, von Diamanten besetzten Ring, oder auf der pompösen Geburtstagsparty seiner Schwester Rafaella im Promi-Kreis.

Sein sportliches Talent ist unzweifelhaft, sein Ego äquivalent unermesslich. Ein junger Dunkelhäutiger, der sich aus ärmlicheren Verhältnissen hochgespielt hat, dem heute im mondänen Paris die Türen offen stehen, dies fördert unweigerlich Missgunst. Aber der Hauptleidtragende scheint am daraus resultierenden Image nicht im geringsten interessiert, hält an seinem prahlenden Lebensstil fest.

Abschiedsgerüchte halten sich hartnäckig

Selbst wenn es um Spekulationen geht, sind eindeutige Dementi vielsagend Fehlanzeige. So halten sich widerspruchslos hartnäckig Gerüchte über einer Wechsel des Dribbelkünstlers zu Real Madrid. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi, der ihn für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro aus dem Dunstkreis Lionel Messis bei Barcelona holte, besuchte deshalb verschreckt vor wenigen Tagen sein wertvollstes Kleinod in Mangaratiba.

Neymar war das Treffen immerhin ein Foto wert. Wie der 3:0-Sieg der Selecao am Freitag in Russland, als er seinen Spezialschuh vor den TV-Bildern des Spiels in Russland ablichtete. Dienstag gegen Deutschland dürfte es einen ähnlich nüchternen Post geben. Schließlich war er vor vier Jahren beim 1:7 im WM-Halbfinale nicht dabei und trägt für die Schmach keine Verantwortung. Damals wie heute verletzt, aber weniger vernetzt.