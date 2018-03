Medien: Emre Can fordert Megagehalt

Bleibt Emre Can doch beim FC Liverpool

Im Sommer 2014 wagte Emre Can den Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zum englischen Topklub FC Liverpool. Bei den Reds entwickelte sich sich der Kicker aus der Jugend des FC Bayern zum Leistungsträger und Nationalspieler. Jetzt läuft sein Vertrag aus.

Während der auslaufende Kontrakt den 24-Jährigen in eine komfortable Situation bringt, muss Liverpool fürchten, seinen Leistungsträger zum Nulltarif zu verlieren. Vor allem Italiens Branchenprimus Juventus Turin soll interessiert sein, zuletzt mehrten sich zudem Gerüchte, der FC Bayern wolle Can zurück in seine Reihen holen.

Will man Can an der Anfield Road halten, müssten die Reds laut "Mirror" sehr tief in die Tasche greifen. Demnach fordert der Mittelfeldmann eine satte Aufstockung seines Gehalts auf 230.000 Euro pro Woche. Das macht knapp zwölf Millionen Euro im Jahr. Damit würde Can zum bestbezahlten Liverpool-Profi aufsteigen. Das Blatt berichtet jedoch auch, dass die Klubbosse diese Forderung kaum erfüllen dürften.

"Alle Verhandlungen gestoppt"

Ausgeschlossen ist ein Verbleib dennoch nicht. "Mein Berater hat alle Verhandlungen gestoppt, ich denke nur an Fußball", erklärte der Nationalspieler unlängst gegenüber dem "Liverpool Echo" und stellte klar: "Ich habe für keinen Klub unterschrieben, ich bin auf diese Saison fokussiert."

Auch Teammanager Jürgen Klopp bewertete die Situation offen: "Ich denke, es ist immer noch alles möglich", sagte Klopp. Apropos Klopp: Der Ex-BVB-Coach könnte ein Grund dafür sein, dass Can doch bei den Reds verlängert.

"Von Jürgen Klopp kann man viel lernen. Auch als Mensch. Das ist ein großartiger Trainer, keine Frage. Aber wie er auch als Mensch ist, wie ehrlich, wie eng er an uns Fußballern dran ist", sagte Can im "Sport1"-Interview.