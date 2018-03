Tuchel zu Arsenal - Auch PSG im Rennen?

Thomas Tuchel wird laut "kicker" Arsenal-Teammanager

Laut Informationen der "Bild" soll Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel Topkandidat auf das Traineramt beim FC Bayern München gewesen sein. Der 44-Jährige soll den Münchnern jedoch abgesagt haben. Wohin Tuchels Weg stattdessen führt, scheint nun klar.

"Ich weiß, dass er mit Arsenal in Kontakt steht", äußerte sich DFB-Legende Lothar Matthäus gegenüber der "Sport Bild". Der "kicker" bestätigte die Aussage am Sonntag und verwies auf nicht näher genannte Informationen aus England. Der Vertrag sei bereits unterzeichnet.

Tuchel soll dem Fachblatt zufolge zudem Verhandlungen mit Paris Saint-Germain geführt haben. Das Pendel schlug aber für Arsenal aus. Dort steht Teammanager Arsène Wenger nach über 20 Jahren an der Seitenlinie in der Kritik, ein Abschied im Sommer scheint beschlossen.

Laut "Bild" ist das Engagement von Tuchel in Englands Hauptstadt allerdings noch lange nicht in trockenen Tüchern. Andere Topklubs seien weiterhin im Rennen, berichtet die Zeitung und will wissen, dass Paris aktuell sogar die besten Karten hat.

Wiedersehen macht Freude - oder auch nicht

Einen Vorteil hätte ein Wechsel zum FC Arsenal allerdings. Tuchel würde auf ein Duo treffen, das er gut einschätzen kann. Mit Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan schnüren zwei Ex-Schützlinge Tuchels inzwischen die Schuhe in London.

Ein anderer Weggefährte dürfte ob der Berichte hingegen wenig verzückt sein. Der ehemalige Borussia-Dortmund-Scout Sven Mislintat zerstritt sich zu seiner BVB-Zeit völlig mit Tuchel und entschied sich damals schweren Herzens für eine Trennung von den Schwarzgelben.

"Ich wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mich mit anderen Klubs zu beschäftigen. Das vom ehemaligen Trainer initiierte Verbot, das Trainingsgelände zu betreten und die Anweisung, mich vom inneren Kreis fernzuhalten, von Spielern, vom Staff, von vielen Freunden, mit denen ich Jahre eng zusammengearbeitet habe, hat meine Denkweise sehr beeinflusst", kommentierte Mislintat seinen Wechsel.