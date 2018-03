Batshuayi lässt Zukunft offen und schwärmt vom BVB

Michy Batshuay fühlt sich in Dortmund sichtlich wohl

Michy Batshuayi vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen. Ob der BVB den Stürmer langfristig an sich binden will und kann, ist noch völlig offen.

"Fragt mich nicht nach meiner Zukunft", machte Batshuayi in einem Interview mit "Sky Sports" deutlich, dass auch er selbst nicht weiß, wohin seine Reise geht.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass die Schwarz-Gelben nicht an einem Kauf von Batshuayi interessiert sind und stattdessen lieber Lautaro Martínez von Racing Club verpflichten wollen. Doch der BVB kam zu spät. Der Argentinier hat sich bereits mit Inter Mailand geeinigt.

Durch die Absage von Martínez könnte der Kurs von Batshuayi bei den Verantwortlichen des Revierklubs also wieder steigen. Laut "Bild"-Informationen müssten die Dortmunder allerdings tief in die Tasche greifen, um die Blues davon zu überzeugen, den 24-Jährigen dauerhaft zum BVB ziehen zu lassen. Eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro steht im Raum.

Batshuayi könnte sich eine Zukunft in Dortmund offenbar gut vorstellen. Zumindest schwärmte der Nationalspieler in höchsten Tönen von seinem aktuellen Arbeitgeber. "Die Fans sind unglaublich und das Stadion ist wunderschön. Ich hätte nie erwartet, dass ich mich so schnell hier zurechtfinde", erklärte der Goalgetter: "Das ist der echte Michy. Ich will aber immer noch mehr."

In Dortmund sei er vom gesamten Klub sehr gut aufgenommen worden und habe "viel Liebe" gespürt. "Ein Fußballer ist stärker, wenn er selbstbewusst ist", weiß Batshuayi.

Usain Bolt als Konkurrent für Batshuayi?

Der 24-Jährige äußerte sich in dem Interview außerdem zu dem Training, das Leichtathletik-Star Usain Bolt bei der Borussia absolvierte. "Ich hoffe, dass er meinen Platz nicht eingenommen hat", scherzte Batshuayi. Da der Belgier mit der Nationalmannschaft im Einsatz war, verpasste er das Vorspiel des Sprinters.

"Ich habe mir die Aufnahmen angesehen und er sah gar nicht so schlecht aus. Ein Tor und eine Vorlage", sagte Batshuayi und hofft auf einer Wiederholung des Trainings: "Ich wäre gerne dort gewesen. Ich hoffe, dass er nochmal wiederkommt, wenn ich dabei bin."