Mourinhos irre Bitte: "Zertrümmer" Sánchez nicht

Alexis Sánchez (l.) und Marcos Rojo Seite an Seite

In einem vielbeachteten Transfercoup sicherte sich Manchester United im Winter die Dienste des chilenischen Superstars Alexis Sánchez. Ein Deal, der nicht bei allen auf Gegenliebe stieß.

"Zur Hölle, jetzt kommt dieser Typ hierher", kommentiert United-Verteidiger Marcos Rojo gegenüber "TyC Sports" seine ersten Gedanken nachdem der Transfer in trockenen Tüchern war.

Sánchez sei zwar ein "großartiger Spieler", auf dem Platz sei er mit dem Angreifer jedoch nicht besonders gut klargekommen, so Rojo. "Jedes Mal, wenn wir gegeneinander antraten - egal ob mit dem Nationalteam oder zu seiner Zeit bei Arsenal - habe ich ihm auf die Knochen gegeben - und er hat dasselbe mit mir getan", führt der Argentinier weiter aus. Zudem habe er Sánchez eigentlich immer beleidigt und dieser habe ebenfalls ausfällig reagiert.

United-Teammanager José Mourinho sei der rüde Umgang zwischen den beiden Südamerikanern durchaus bewusst gewesen, erklärt Rojo weiter. Daher wandte sich The Special One auch mit einer ungewöhnlichen Bitte an Rojo.

"Er kam zu mir und teilte mir mit: 'Wir verpflichten Alexis Sánchez. Ich will nicht, dass du ihn morgen im Training zertrümmerst", so der Portugiese mit einem Lachen. Der Appell hat offenbar gefruchtet.