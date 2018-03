Magdeburg erobert mit Heimsieg Platz zwei zurück

Der 1. FC Magdeburg bleibt nach dem Sieg gegen Osnabrück im Aufstiegsrennen

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat zum Abschluss des 31. Spieltages seine Aufstiegsambitionen unterstrichen. Gegen den VfL Osnabrück gewann die Mannschaft von Trainer Jens Härtel am Sonntag mit 2:0 (0:0).

Die Partie, die im ersten Durchgang nur wenige nennenswerte Highlights darbot, nahm in den zweiten 45 Minuten an Fahrt auf. Die Treffer für Magdeburg erzielten schließlich Philip Türpitz (56.) und Tobias Schwede (90.).

"Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, dranzubleiben und an das Tor zu glauben", sagte Torschütze Schwede nach der Partie: "Das hat super geklappt." Trainer Härtel machte bei aller Aufstiegseuphorie klar: "Wir schauen nur auf uns. Wir müssen unsere Spiele ziehen, so oder so."

Magdeburg steht nun mit drei Punkten und einem absolvierten Spiel weniger auf Rang zwei hinter Tabellenführer SC Paderborn (63 Zähler). Auf die drittplatzierten Wiesbadener beträgt der Abstand ein Punkt.