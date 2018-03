Khedira-Einsatz ungewiss - ter Stegen nicht im Training

Sami Khedira musste gegen Spanien verletzt ausgewechselt werden

Der Einsatz von Fußball-Weltmeister Sami Khedira im zweiten Teil des doppelten WM-Härtetests der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien am Dienstag (20:45 Uhr) in Berlin ist weiter ungewiss.

Der 30-Jährige absolvierte am Sonntagnachmittag am Rande des Teamtrainings auf dem Schenkendorfplatz im Olympiapark nur eine Laufeinheit abseits der Kollegen.

Khedira war von Bundestrainer Joachim Löw beim 1:1 am vergangenen Freitag in Düsseldorf gegen Spanien wenige Minuten nach der Pause wegen Rückenproblemen ausgewechselt worden (53.). Ersetzt wurde er von Ilkay Gündogan, der am Dienstag voraussichtlich anstelle des Profis von Juventus Turin beginnen wird. Das hat Löw bereits angedeutet.

Ter Stegen nicht im Training

Marc-André ter Stegen hat zwei Tage vor dem WM-Test gegen Brasilien beim Training der Fußball-Nationalmannschaft gefehlt.

Der 25-Jährige vom FC Barcelona war als einziger Akteur aus dem 23-köpfigen Kader für die Partie am Dienstagabend in Berlin nicht dabei. Es gab dafür aber keine medizinischen Gründe, wie der DFB mitteilte. Ter Stegen fehle in Absprache mit Torwartcoach Andreas Köpke. Dieser trainierte nur mit Bernd Leno und Kevin Trapp.

Confed-Cup-Sieger ter Stegen hatte beim 1:1 im Testspiel gegen Spanien den nach einem Mittelfußbruch weiterhin fehlenden Kapitän Manuel Neuer exzellent vertreten. Bundestrainer Joachim Löw hatte vor der Partie offen gelassen, wer gegen Brasilien im Tor stehen werde.

Der Kader des Bundestrainers für den Kracher im ausverkauften Olympiastadion umfasst noch 23 Mann. Die beiden Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil hatte er wie zuvor verabredet nach dem Spanien-Spiel nach Hause geschickt. Emre Can reiste wegen Rückenproblemen ab.