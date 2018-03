Werner erwartet Aufrüstung statt Ausbluten

Timo Werner hofft, dass Leistungsträger wie Emil Forsberg dem Klub erhalten bleiben

Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat kürzlich erst betont, auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig bleiben zu wollen und seinen Vertrag einzuhalten. Er bleibe "auf jeden Fall nächstes Jahr", so der Goalgetter. Nun hat er seine Aussage bekräftigt und gleichzeitig Hoffnungen geweckt.

Werner, der am Dienstag mit der Nationalmannschaft im Testspiel auf Brasilien trifft, wollte mit dieser Aussage allerdings "nichts klarstellen", wie er im "kicker"-Interview hervorhob. Er habe lediglich wiederholen wollen, "was unser Sportdirektor Ralf Rangnick immer gesagt hat, dass er mich - wenn ich überhaupt wollte - im Sommer eh nicht gehen lässt."

Eine Einstellung, die der 22-Jährige auch von seinen Kollegen in Leipzig erwartet. "Klar, ich denke nicht, dass er zu mir sagt, dass ich bleiben werde, egal was passiert und kommt, und die, die mir zuspielen, werden bei Angeboten verkauft", so Werner überzeugt. Viel eher sieht der Stürmer eine andere Entwicklung beim Europa-League-Viertelfinalisten:" Ich glaube eher, dass wir noch zwei, drei sehr gute neue Spieler dazubekommen."

Lockt Jürgen Klopp und der FC Liverpool?

Ungeachtet des nun mehrfachen Bekenntnisses des elffachen Torschützen in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit ist der "Bild"-Zeitung zufolge ein baldiger Abschied Werners dennoch mehr als wahrscheinlich. Nach Informationen des Blattes beschäftigt sich der Angreifer mit einem Wechsel, da auch die Zukunft seines Trainers Ralph Hasenhüttl (Vertrag bis 2019) in Leipzig als ungewiss gilt. Dessen Vertragsverlängerung, und damit auch dessen Verbleib, sei längst noch nicht in trockenen Tüchern.

Außerdem habe Werner Anfang März ein Leipziger Angebot über eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages abgeschlagen. Erster Abnehmer soll laut "Bild" der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp sein.

Werners Fokus liegt auf der WM

Damit würde Werner denselben Weg einschlagen, wie Noch-Teamkollege Naby Keita. Der Mittelfeldmotor hat bereits einen Fünfjahresvertrag beim Premier-League-Klub unterzeichnet. Auch der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg wurde in den vergangenen Wochen mehrfach mit einem Wechsel in Zusammenhang gebracht. Sollte auch der Top-Vorbereiter der letzten Saison, würden Werner gleich zwei Stützen fehlen.

Mit solchen Themen wolle sich Timo Werner jedoch nicht weiter beschäftigen, wie er im "kicker" weiter ausführte. Seine Priorität liegt neben dem Saisonfinale mit Leipzig auf der anstehenden Weltmeisterschaft, sofern er "dabeisein sollte". Danach freue er sich auf den Urlaub, um gleich wieder "bei RB einsteigen" und in die neue Saison zu blicken: "So ist es geplant. Und wenn man einen Vertrag bis 2020 hat, ist das ja auch völlig normal."