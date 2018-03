Rummenigge bekräftigt: 100-Mio.-Transfer möglich

Bayern-Boss Rummenigge hält einen neuen Bundesliga-Rekordtransfer im Sommer für möglich

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die Haltung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München erneut bekräftigt, sich künftig einen Mega-Transfer von um die 100 Millionen Euro zu erlauben.

Im Gespräch mit dem "kicker" stellte der Bayern-Boss klar: "Wir hätten heute weniger Bedenken, einen Transfer um die 100 Millionen zu machen, als es noch vor Jahren der Fall war."

Der 62-Jährige erklärte seine Haltung und die des Klubs anhand des Beispiels von Neymar, der im vergangenen Sommer für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zum französischen Top-Team Paris Saint-Germain gewechselt war. "Mit Neymar kaufst du dir einen tollen Spieler, aber auch Medienaufmerksamkeit, eine Attraktion für das Sponsoring, Merchandising, für soziale Medien. Da werden heute riesige Vermarktungsgeschichten über Spieler geknüpft", erklärte Rummenigge.

Beim Blick auf den eigenen Kader verlieh der Vorstandsboss des deutschen Rekordmeisters einer handvoll Spielern das Prädikat "Weltklasse", welches es benötigt, um in die ganz großen Transferregionen vordringen zu können: "Natürlich ist Lewandowski ein Superstar, auch Neuer oder Müller und einige andere mehr bei uns. Sie erfahren hier schon die entsprechende Wertschätzung, auch wenn es in England etwas schriller ist."

Rummenigge: "Sevilla ist kein Glückslos"

Darüberhinaus hat Rummenigge das Saisonziel für den Münchner in der Champions League formuliert. Nachdem die sechste Meisterschaft in der Bundesliga in Folge praktisch eingefahren ist, träumt der FC Bayern weiterhin vom ersten Titelgewinn in der Königsklasse seit 2013. Rummenigge betonte im "kicker" dennoch: "In der Champions League ist die Luft generell sehr dünn. Auch der FC Sevilla ist kein Glückslos für uns, wie es heißt."

Den Henkelpott unter Altmeister Jupp Heynckes nach München zu holen bleibt das große Ziel beim deutschen Serienmeister. "Wir haben hohe individuelle Qualität, eine sehr gute Mannschaft und dank Jupp Heynckes einen sehr guten Spirit. Der Spirit ist bei uns auf extrem hohem Niveau, er könnte uns die letzten Prozentpunkte geben, um ganz weit zu kommen", so Bayern-Macher Rummenigge über die kommenden Wochen.

Für den FC Bayern geht es am 3. April (ab 20:45 Uhr) in der Champions League mit dem Viertelfinalhinspiel beim FC Sevilla weiter.