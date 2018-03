Tuchel: Kein Arsenal-Wechsel - FCB zurück im Rennen?

Wohin zieht es Thomas Tuchel?

Das große Rätselraten um die Zukunft von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel geht weiter. Die Zahl der Vereine, die noch in der Verlosung sind, könnte am frühen Montagabend immerhin um eine Nummer kleiner geworden sein. Ein anderer Klub hat sich dagegen womöglich im Rennen um Tuchel zurückgemeldet.

Von Paris über Chelsea, Arsenal und Tottenham bis nach München gibt es derzeit nur wenige Top-Vereine, die nicht mit dem Namen Thomas Tuchel in Verbindung gebracht werden. Der 44-Jährige hält sich bedeckt, äußert sich weder in Interviews noch über andere Quellen zu seinem nächsten Verein - das befeuert die Spekulationen.

Während einige Medien von einem bevorstehenden Engagement beim FC Arsenal sprechen, sehen andere Paris Saint-Germain in der Pole Position, wiederum andere den FC Chelsea. Ein neues Szenario bringt nun "Sky Sports" ins Spiel: Demnach wird Tuchel eine Kehrtwende vollziehen und womöglich doch beim FC Bayern München anheuern.

FC Bayern Tuchels "erste Wahl"?

Laut des TV-Senders hat es bisher noch keinen Kontakt zwischen dem FC Arsenal und Thomas Tuchel gegeben. Weder Tuchel noch sein Berater hätten sich mit einem der Gunners-Verantwortlichen getroffen. Stattdessen soll der FC Bayern immer noch Tuchels "erste Wahl" sein, behauptet "Sky Sports". Diese Aussage widerspricht allerdings Meldungen aus Deutschland, nach denen Tuchel dem deutschen Rekordmeister bereits abgesagt habe.

Nach Informationen des britischen Senders käme ein Wechsel in die Premier League nur in Frage, sollte Tuchel den Job in München nicht bekommen. Wenn es Tuchel auf die Insel zieht, ist laut britischen Medien der FC Chelsea sein erklärter Favorit. Angeblich, so wollen es "Insider" erfahren haben, gefalle dem deutschen Trainer die Klubstruktur der Blues besser als die der Gunners.