Niederlande fertigen Ronaldo und Co. ab

Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen waren gegen die Niederlande chancenlos

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat das Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Portugals souverän mit 3:0 (3:0) für sich entschieden. Dabei präsentierte sich die Elftal vor allem in der ersten Hälfte von ihrer besten Seite.

Nach nur elf Minuten brachte Flügelstürmer Memphis Depay die Niederländer im Stade de Genève in Genf mit 1:0 in Führung. Nach einem mustergültigen Konter bugsierte der 24-Jährige einen zuvor abgefälschten Schuss aus wenigen Metern über die Linie.

Ex-Bundesliga-Legionär Ryan Babel köpfte das Leder nach einer guten halben Stunden aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz (32.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Liverpools Abwehrspieler Virgil van Dijk zum vorentscheidenden 3:0. Der Verteidiger stand im Anschluss an eine Standardsituation völlig frei im Strafraum der Portugiesen und schoss den Ball aus elf Metern in das rechte Eck.

Portugal dreht auf

Der amtierende Europameister drehte nach dem Seitenwechsel auf und dominierte die Partie, doch selbst 6:0 Torschüsse und 5:0 Ecken reichten dem Team um Cristiano Ronaldo nicht zum Ehrentreffer. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Joao Cancelo (61.) ließ sich Ronaldo vorzeitig auswechseln (68.). Zuvor war der Superstar lediglich mit einer spektakulären Schwalbe aufgefallen, als er am Ball vorbei trat und einen Elfmeter forderte.

J'suis mort Ronaldo c'est grave un plongeur. Et dire qu'il a osé declarer qu'il etait le meilleur joueur de l'histoire. Il n'est même pas meilleur que Nolan Roux#porned #Portugal #PORNED pic.twitter.com/iTjb8Fv0Nm — Le Respectueux (@NautileCOP) 26. März 2018

Die Sorgen der portugiesischen Auswahl dürften nach der Niederlage nicht kleiner geworden sein. Schon am vergangenen Freitag präsentierte sich das Team beim 2:1-Sieg gegen Ägypten alles andere als WM-reif. Ein Doppelpack von Cristiano Ronaldo in der Nachspielzeit rettete die Iberer vor einer Blamage.