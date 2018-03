FC Bayern für Joachim Löw "überhaupt kein Thema"

Wird Bayern Münchens Jérôme Boateng nicht trainieren: Bundestrainer Joachim Löw

Für Bundestrainer Joachim Löw ist ein Wechsel nach der Fußball-WM in Russland zum deutschen Meister Bayern München "überhaupt kein Thema".

Das sagte Löw vor dem Länderspiel seiner Weltmeister-Mannschaft am Dienstag (20:45 Uhr) in Berlin gegen WM-Rekordchampion Brasilien in einem "ZDF"-Interview. Für ihn stehe die WM im Mittelpunkt, so dass er "andere Sorgen als die Bayern" habe, fügte der 58-Jährige hinzu.

Löw, der noch einen Vertrag bis 2020 mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) besitzt, war in den vergangenen Tagen im Zuge der Spekulationen über die künftige Besetzung des Trainer-Postens bei den Bayern als möglicher Kandidat für die Nachfolge des voraussichtlich scheidenden Erfolgscoaches Jupp Heynckes gehandelt worden.

München sucht wegen der zu erwartenden Rückkehr von Heynckes in den Ruhestand und nach der mutmaßlichen Absage von Thomas Tuchel noch einen neuen Coach für die kommende Saison.