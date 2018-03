Khedira meldet sich fit für Brasilien-Test

Gegen Spanien noch Kapitän: Sami Khedira

Fußball-Weltmeister Sami Khedira ist für den WM-Härtetest gegen Brasilien am Dienstagabend (20:45 Uhr) in Berlin einsatzbereit. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte zuletzt über leichte muskuläre Probleme geklagt, er absolvierte aber das komplette Abschlusstraining.

Für Bundestrainer Joachim Löw soll der letzte Prüfstein vor der Nominierung seines vorläufigen Kaders für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nochmals "ganz, ganz wichtige Hinweise geben", wie DFB-Präsident Reinhard Grindel am Dienstag betonte. Löw benennt sein vorläufiges Aufgebot am 15. Mai in Dortmund.