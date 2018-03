Trapp über seinen wichtigsten PSG-Kumpel Neymar

Kumpels in Paris: Neymar (l.) und Kevin Trapp

Der brasilianische Superstar Neymar wird der Auswahl seines Landes am Dienstagabend gegen die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft (ab 20:45 Uhr) in Berlin fehlen.

Der teuerste Spieler der Welt kann nach einem Haarriss im Fuß gegen die DFB-Elf nicht mitwirken und hinterlässt damit eine Lücke, die nach Aussage seines Pariser Vereinskollegen Kevin Trapp nicht zu schließen sein wird: "Bei Paris fehlt uns Neymar ganz klar in der Mannschaft, und nicht anders dürfte es für das brasilianische Team sein", war sich Trapp im Gespräch mit der "Sport Bild" sicher.

Der Nationalkeeper, der gegen die Selecao vor seinem dritten Länderspiel steht, hob vor allem die Fähigkeit Neymars hervor, in wichtigen Spielen den Unterschied ausmachen zu können: "Neymar hat eine unfassbare Qualität, die jede Mannschaft auf ein höheres Level bringt. Seine Leistung bedeutet oft den Unterschied."

Der 222-Millionen-Euro-Einkauf und Kevin Trapp spielen seit dem letzten Sommer gemeinsam in der französischen Ligue 1 für Paris Saint-Germain. Während Neymar für die PSG-Offensive mit seinen individuellen Qualitäten nicht zu ersetzen ist, hat der 27-jährige Schlussmann seinen Stammplatz in dieser Saison verloren. Trapp bringt es erst auf drei Ligaeinsätze in der laufenden Spielzeit.

Gutes Verhältnis auch abseits des Platzes

Abseits des Fußballplatzes pflegen der brasilianische Zauberfuß und der deutsche Rückhalt offenbar ein freundschaftliches Verhältnis. Trapp meinte zu seiner Beziehung zu Neymar: "Wir verstehen uns gut und machen auch mal was zusammen. Trotz des Hypes ist er auf dem Boden geblieben, auch wenn das oft anders dargestellt wird."

Trotz der tagtäglichen Wechselspekulationen um Neymar etwa zurück in die spanische Primera División zu Real Madrid hofft Trapp weiterhin darauf, "dass er noch lange bei Paris spielt."