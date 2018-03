FC Bayern: Kommt Firmino als Lewandowski-Ersatz?

Soll ein Kandidat für den FC Bayern sein: Roberto Firmino

Geht es nach den Verantwortlichen des FC Bayern München, kickt Robert Lewandowski auch in der nächsten Saison für den kommenden deutschen Meister. Ob die Münchner auch bei ihrem Standpunkt bleiben, wenn ein Angebot über 100+x Millionen Euro vorliegt, ist allerdings nicht sicher. Sollte der Pole den FCB tatsächlich verlassen, gibt es womöglich schon einen geeigneten Ersatz.

Der englische Ex-Profi und heutige TV-Experte Ian Wright (315 Premier-League-Spiele) glaubt zu wissen, um wen sich der FC Bayern München bemühen wird, sollte Lewandowski im Sommer seine Koffer packen. Wenn das passiert, "wollen die Bayern Roberto Firmino", behauptete Wright im Interview mit "Sky Sport News". Den Grund liefert der ehemalige Arsenal-Star direkt mit: "Er ist eine exzellente Nummer neun und einfach unglaublich."

Zumindest die Zahlen der aktuellen Saison bestätigten die Einschätzung Wrights. In der Premier League verbuchte Firmino bei 27 Startelfeinsätzen 21 Scorerpunkte (14 Tore, 7 Assists). In der Champions League ist die Ausbeute des Ex-Hoffenheimers ähnlich beeindruckend. Acht Mal lief Firmino in der Königsklasse auf, erzielte dabei sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Lediglich Cristiano Ronaldo hat 2017/18 mehr Scorerpunkte im wichtigsten Vereinswettbewerb vorzuweisen.

Dass der FC Liverpool einen seiner Führungsspieler (Vertrag bis 2020) ziehen lassen würde, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. Und wenn, dann wohl nur gegen eine Ablöse im hohen zweistelligen bzw. dreistelligen Millionenbereich. Ob sich die Münchner auf so ein Geschäft einlassen würden, darf durchaus bezweifelt werden. Völlig ausgeschlossen ist ein Transfer dieser Größenordnung jedoch nicht, wie Karl-Heinz Rummenigge zuletzt erklärte: "Wir hätten heute weniger Bedenken, einen Transfer um die 100 Millionen zu machen, als es noch vor Jahren der Fall war."