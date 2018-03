Schweiz feiert deutlichen Sieg gegen Panama

Torschütze zum 3:0: Breel Embolo (l.) und Granit Xhaka trafen für die Schweiz

Die Schweiz hat in ihrem zweiten Länderspiel des WM-Jahres einen deutlichen Sieg gefeiert. In Luzern dominierten die mit aktuellen und früheren Bundesliga-Profis gespickten Gastgeber den WM-Neuling Panama mit 6:0 (4:0).

Die Bundesligaprofis Steven Zuber (39.), Breel Embolo (33.) und Josip Drmic (49.) trugen zum torreichen Sieg bei. Bologna-Star Blerim Džemaili, der ehmalige Mainzer Fabian Frei (FC Basel) sowie Arsenal-Mittelfeldspieler Granit Xhaka, 2016 von Borussia Mönchengladbach nach London gewechselt, besorgten die übrigen Schweizer Tore.

In der Schweizer Startelf standen BVB-Schlussmann Roman Bürki, Embolo (Schalke 04), Zuber (1899 Hoffenheim), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt) und Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach). Dessen Teamkollegen Drmic wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Torhüter Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und BVB-Verteidiger Manuel Akanji blieben ohne Einsatz.

Am Freitag hatten die Eidgenossen, die bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in Russland auf Rekord-Weltmeister Brasilien, Costa Rica und Serbien treffen, gegen Griechenland 1:0 gewonnen. Für Fußballzwerg Panama, der in der Endrunde gegen Belgien, England und Tunesien spielt, war es nach dem 0:1 gegen Dänemark vergangenen Freitag die zweite Niederlage im WM-Jahr.