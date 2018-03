DFB-Fahrplan: Kader-Nominierung, WM, Nations League

Joachim Löw (l.) nominiert am 15.5. den vorläufigen WM-Kader

Das Länderspiel gegen den Rekordweltmeister Brasilien in Berlin (0:1) war für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der letzte Prüfstein vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders am 15. Mai.

Bis zur Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gibt es noch Länderspiele in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) und in Leverkusen gegen den WM-Teilnehmer Saudi-Arabien (8. Juni).

Nach der Weltmeisterschaft beginnt im September die neu geschaffene Nations League mit dem Heimspiel gegen Frankreich (06. September). Auch ein Freundschaftsspiel gegen WM-Gastgeber Russland wurde bereits vereinbart (15. November).

