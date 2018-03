Huntelaar: "S04 sollte sich nicht kleiner machen"

Klaas Jan Huntelaar spielte sieben Jahre für Schalke

Schon lange gelingt es dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nicht, große Stars langfristig an den Verein zu binden. Mit Leon Goretzka und möglicherweise Max Meyer verlassen wieder zwei Identifikationsfiguren am Ende der Saison den Verein.

Um dennoch erfolgreich zu sein, fordert der ehemalige Knappen-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar neue hochkarätige Spieler. "Schalke sollte sich nicht kleiner machen, als es ist, es ist ein Riesenklub", lobte der Niederländer seinen Ex-Verein in einem Interview mit der "Sport Bild" und appellierte: "Aus meiner Sicht gehört das Geld auch auf den Platz, ohne Harakiri zu gehen. Nur Geld auf dem Konto zu haben bringt nichts. Man sollte in die Mannschaft investieren, was möglich ist."

Huntelaar betonte außerdem, dass Schalke es auch in der Vergangenheit geschafft habe, großer Spieler zu verpflichten. "Und es ist auch in der Zukunft möglich", ist sich der Ajax-Profi sicher: "Die Verantwortlichen müssen nur ein klares Konzept haben und Überzeugungsarbeit leisten. Denn es gibt weiter viele Top-Leute, die für Schalke spielen wollen."

Dass Spieler wie Goretzka und möglicherweise Meyer die Königsblauen am Saisonende ablösefrei verlassen, hält Huntelaar für "sehr schlecht. Auch wenn sie aus der Jugend kamen oder für eine relativ geringe Ablöse verpflichtet wurden, müsste der Klub mit ihnen Geld machen. Dann hätte Schalke auch wirtschaftlich etwas von ihnen gehabt, nicht nur sportlich." Vorwürfe macht der 34-Jährige den beiden aber nicht: "Sie denken an ihre Karriere."

Huntelaar sieht BVB und Leipzig vor S04

Aktuell befindet sich Schalke 04 mit dem zweiten Platz in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Champions-League-Kurs. "Dass Schalke Zweiter ist, damit habe ich nicht gerechnet. Aus meiner Sicht hatten Dortmund und Leipzig vor der Saison Vorteile", gab Huntelaar zu: "Aber Schalke hat es bisher gut gemacht. Dazu hat der neue Trainer Domenico Tedesco aus der Gruppe wieder eine richtige Einheit geformt, das sieht man an den Ergebnissen."

Die Kritik am Spielstil von Tedesco kann Huntelaar nicht wirklich nachvollziehen: "Am Ende geht es um das Ergebnis - das ist das Wichtigste." Dennoch ist der Angreifer der Meinung, dass er nicht zu dieser Spielweise passt. "Ich habe immer gesagt, dass ich attraktiven und offensiven Fußball spielen will. So wie früher auf Schalke mit Farfán, Draxler, Raúl, ich habe mit richtigen Topleuten gespielt."