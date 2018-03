Raffael würde sich über Gnabry-Verpflichtung freuen

Raffael gehört bei Borussia Mönchengladbach zu den Leistungsträgern

Der Vertrag von Raffael beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2019. Trotz seiner 33 Jahre denkt der Angreifer noch nichts ans Aufhören. Einen potenziellen Nachfolger hat er aber schon auserkoren: Serge Gnabry.

"Ich mag ihn und sehe ihm gern zu. Er ähnelt mir, was Bewegungen, Passspiel und Dribblings angeht", sagte Raffael in einem Interview mit der "Sport Bild" über den an Hoffenheim ausgeliehenen Bayern-Profi.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn er zu uns kommt", erklärte Raffael weiter und betonte, dass er Gnabry nicht nur als seinen möglichen Nachfolger sieht: "Und ich bin mir sicher, dass wir auch gut zusammenspielen könnten."

Mit 33 Jahren denkt der Routinier nämlich noch keinesfalls ans Aufhören. "Ich fühle mich noch nicht wie 33, sondern deutlich jünger. Mein Körper ist bestimmt noch für fünf weitere Jahre auf höchstem Niveau bereit", stellte Raffael klar.

"Gladbach und Raffael - das passt"

Sein Vertrag bei den Fohlen läuft 2019 aus. Gespräche über eine Verlängerung haben noch nicht stattgefunden. "Ich habe ein tolles Verhältnis zu den Verantwortlichen. Ich weiß, dass die Zeit kommen wird und wir eine gute Lösung finden werden", gab sich Raffael optimistisch.

Der Brasilianer kann sich auch durchaus vorstellen, seine Karriere am Niederrhein zu beenden. "Gladbach und Raffael - das passt! Die Borussia ist für mich ein Herzensklub. Wir haben eine tolle Atmosphäre und überragende Fans. Ich fühle mich im Verein unheimlich wohl", schwärmte der Stürmer von seinem Klub.