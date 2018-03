Für den Klassenerhalt: Instagram-Verbot für Mainzer

Die Mainz-Profis müssen in den nächsten Wochen auf Social-Media-Dienste verzichten

Die Profis des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 schotten sich im Endspurt um den Klassenerhalt ab - zumindest in den sozialen Netzwerken.

Trainer Sandro Schwarz berichtete in der "Bild"-Zeitung, dass die Rheinhessen "Dinge in unserem Alltag verändert" haben und deshalb unter anderem ein Instagram-Verbot erlassen worden ist.

"Der Weg ist, bewusster miteinander zu leben. Das ist die Überschrift", sagte Schwarz. Zudem kündigte der 39-Jährige an, in den kommenden Wochen auch Kurzzeit-Trainingslager als Option in Erwägung zu ziehen. "Man braucht dafür aber den richtigen Zeitpunkt", sagte Schwarz, dessen Team den Relegationsrang 16 belegt.