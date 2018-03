Blaszczykowski trainiert bei polnischem Erstligisten

Jakub Blaszczykowski trainiert vorerst bei einem polnischen Erstligaklub

Wegen Rückenproblemen stand Jakub Blaszczykowski dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zuletzt nicht zur Verfügung. Besserung wollte sich auch nach diversen Reha-Maßnahmen nicht einstellen. Deshalb greift der polnische Nationalspieler jetzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Auf Wunsch des Spielers erteilte der VfL Wolfsburg Blaszczykowski die Erlaubnis, in den kommenden Tagen beim polnischen Erstligisten Wisla Plock mitzutrainieren. Dort erhofft sich der 32-Jährige, die nötige Fitness für eine Rückkehr in den Kader des VfL zu bekommen. Dies berichtet die Zeitung "Przeglad Sportowy".

"Kuba" sehe in der außergewöhnlichen Maßnahme die letzte Chance, sich doch noch für einen Platz in Polens WM-Kader zu sichern, heißt es. In Plock trifft Blaszczykowski gleich auf zwei alte Bekannte. Während der Trainer der ersten Mannschaft sein Onkel ist, kennt der Mittelfeldspieler den Fitnesstrainer des Klubs bereits aus der Nationalmannschaft.

Da der VfL Wolfsburg davon überzeugt ist, dass Blaszczykowski aufgrund seiner Beschwerden nicht bei der Mission Klassenerhalt mithelfen kann, stimmten die Niedersachsen dem "Wechsel auf Zeit" zu.