Sechs Spielerinnen fallen bei Hrubesch-Debüt aus

Horst Hrubesch muss auf sechs Spielerinnen verzichten

Horst Hrubesch muss bei seinem Debüt als Interimstrainer der deutschen Fußballerinnen gleich auf sechs Spielerinnen verzichten. Tabea Kemme, Carolin Simon, Simone Laudehr, Babett Peter, Hasret Kayikci und Pauline Bremer fehlen der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in den beiden WM-Qualifikationsspielen am 7. April in Halle an der Saale gegen Tschechien sowie am 10. April in Domzale gegen Slowenien.

Immerhin kehren Melanie Leupolz und Kristin Demann nach ihren Verletzungspausen wieder in den 23-köpfigen Kader zurück. Der 66 Jahre alte Hrubesch, der die entlassene Bundestrainerin Steffi Jones ersetzt, will seine neuen Schützlinge vor der ersten Partie ausgiebig unter die Lupe nehmen. Nach der Anreise am Dienstag sind bis zum ersten Spiel am Samstag vier Trainingseinheiten auf dem Platz und regenerative Maßnahmen geplant.

"Obwohl wir angesichts der hohen Belastungen der Spielerinnen in ihren Vereinen nur dosiert trainieren können, wollen wir die kurze Zeit, die wir haben, intensiv nutzen. Natürlich werden wir auch viele Gespräche führen", sagte Hrubesch: "In erster Linie geht es darum, neue Impulse zu setzen und den Kopf freizubekommen, um das volle Leistungsvermögen abrufen zu können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die WM-Qualifikation am Ende erfolgreich durchziehen werden."

Die Bilanz gegen die Tschechinnen ist bei vier Siegen aus vier Spielen bislang makellos, auch gegen Slowenien wurden alle drei bisherigen Begegnungen gewonnen. "Uns ist klar, dass wir in der Favoritenrolle sind. Diesen Anspruch haben wir auch selbst", äußerte Hrubesch: "Wir wollen diese Spiele gewinnen, wissen um unsere Qualität als Team und unsere Verantwortung. Aber unterschätzen werden wir die Gegnerinnen bestimmt nicht."

Nach den beiden Begegnungen steht am 10. Juni in Kanada das nächste Länderspiel für den zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameister auf dem Programm. Bis dahin soll ein Jones-Nachfolger gefunden sein. Die beiden abschließenden Partien in der WM-Qualifikation finden am 1. September in Island und am 4. September auf den Färöer-Inseln statt.

Der Kader im Überblick:

Tor: Laura Benkarth (SC Freiburg), Carina Schlüter (SC Sand), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Abwehr: Anna Blässe (VfL Wolfsburg), Sara Doorsoun (SGS Essen), Johanna Elsig (Turbine Potsdam), Verena Faißt (Bayern München), Kathrin Hendrich (1. FFC Frankfurt), Leonie Maier (Bayern München), Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld: Sara Däbritz (Bayern München), Linda Dallmann (SGS Essen), Kristin Demann (Bayern München), Lena Goeßling (VfL Wolfsburg), Turid Knaak (SGS Essen), Melanie Leupolz (Bayern München), Lina Magull (SC Freiburg), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

Angriff: Svenja Huth (Turbine Potsdam), Mandy Islacker (Bayern München), Lena Petermann (SC Freiburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (SGS Essen)