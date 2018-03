Völler kündigt zeitnahe Brandt-Entscheidung an

Julian Brandt ist bis 2019 an Leverkusen gebunden

Der Vertrag von Julian Brandt beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen läuft noch bis 2019. Zuletzt ließ der Nationalspieler seine Zukunft offen.

"Wir haben ein wunderbares Verhältnis zu Julian. Er hatte immer wieder Anfragen im Laufe der Jahre", gab Sportchef Rudi Völler in einem Interview mit "Sky" zu und ergänzte: "Aber er weiß, was er an uns hat. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln."

Völler stellte klar, dass es auch weiterhin Anfragen für Brandt gibt. "Im Moment ist noch alles offen. Ich sehe die Chance bei 50:50. In den nächsten Wochen wird es sicher auch Entscheidungen geben. Aber da ist alles möglich", sagte der Sportchef. Brandt wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Dass Bayer Youngster Jonathan Tah bis 2023 an sich binden konnte, bezeichnete Völler als "Meilenstein für den Klub. Jonathan hat damit gezeigt dass er sich hier wohl fühlt und dass er weiß, dass wir eine Mannschaft haben, mit der er in den nächsten Jahren erfolgreich sein kann."

"Chance, den FC Bayern zu schlagen"

Völler blickt außerdem zuversichtlich auf das Halbfinalspiel im DFB-Pokal (17. April, 20:45 Uhr) gegen den FC Bayern München. "Wir haben immer eine Chance, auch gegen die Bayern zu gewinnen. Aber es muss natürlich viel passieren. Wir müssen eine Topleistung abliefern, unser Torwart muss eine Weltklasseleistung zeigen - wie der andere Teil der Mannschaft auch. Der Schiedsrichter muss eine Topleistung zeigen, dazu der Videoassistent", sagte Völler.

"Der DFB Pokal ist der einzige Wettbewerb, in dem man mal vor den Bayern stehen kann. Weil du in einem Spiel - und vor allem auch zuhause - immer die Möglichkeit hast, zu gewinnen. Wir werden alles versuchen, um sie zu schlagen", fügte der Bayer-Sportchef hinzu.