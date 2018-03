Müller: Bayern-Coach? Kommunikation das A und O

Jupp Heynckes (l.) weiß, wie er mit den Bayern-Stars reden muss

Thomas Müller vom FC Bayern München hat sich zur anhaltenden Trainerdiskussion beim Rekordmeister geäußert.

"Dass man es nicht weiß, das ist gar kein Problem. Eigentlich belastet es mich gar nicht, so der Nationalspieler. Das Einzige was ein bisschen nervt, ist, dass ständig danach gefragt wird", sagte Müller in einem Interview mit "Sky Sport News HD".

Ob der neue Coach deutschsprachig ist, ist für Müller hingegen zweitrangig "Die Frage ist nicht, dass es ein deutschsprachiger Trainer sein muss", so Müller. "Die Kommunikation muss einfach funktionieren. Ob man sich mit Händen, Füßen oder in verschiedenen Sprachen unterhält - es muss einfach die Kommunikation mit der Mannschaft funktionieren und das ist sicherlich auf vielen Wegen möglich." Schließlich führten "viele Wege nach Rom", kommentierte Müller.

Des Weiteren äußerte sich Müller zu einer möglichen Rückkehr von Philipp Lahm in den Schoß des FC Bayern. "Philipp ist immer jemand, der beim FC Bayern zur Debatte stehen wird, falls irgendwo eine Position aufgehen wird. Da können wir ganz entspannt in die Zukunft schauen", erklärte Müller.

Und weiter: "Er hat den FC Bayern gelebt und ist einer, der über den Tellerrand hinaus schaut. Er hat die nötige Erfahrung, kennt den Verein in- und auswendig und bringt natürlich schon viel mit. Sonst wäre er im vergangenen Sommer auch nicht ein Kandidat für den Sportdirektor-Posten gewesen."