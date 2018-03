Favre und Nagelsmann kein Thema bei Bayern

Lucien Favre ist offenbar kein Kandidat beim FC Bayern

Die Trainerfrage beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bleibt auch Anfang April weiter unbeantwortet. Mindestens zwei der bisher gehandelten Kandidaten sind angeblich aus dem Rennen.

Ralph Hasenhüttl, Jürgen Klopp, Lucien Favre, Julian Nagelsmann, Joachim Löw, Mauricio Pochettino, Niko Kovac, Mr. X: Die Liste der Trainer, die in München auf Jupp Heynckes folgen könnten, wurde zuletzt immer länger. Glaubt man den spärlichen Stimmen, die aus dem Umfeld der Bayern durchsickern, so liegt eine endgültige Entscheidung in Sachen Übungsleiter womöglich noch in ferner Zukunft.

Einige der am heißesten gehandelten Kandidaten sind laut "kicker" Stand jetzt aus dem Rennen bzw. zählten gar nicht erst zu den potenziellen Heynckes-Erben: Julian Nagelsmann und Lucien Favre. Sowohl der Coach der TSG Hoffenheim als auch der Ex-Fohlen-Trainer seien bislang "nicht in Betracht" gezogen worden sein, schreibt das Blatt. Auch Bundestrainer Joachim Löw, der sich zuletzt selbst aus der Verlosung nahm, spiele keine Rolle.

Kontakt zu Pochettino - kein Kontakt zu Niko Kovac

Tottenham-Coach Mauricio Pochettino ist angeblich von den Münchnern kontaktiert worden, allerdings zieht es den Argentinier wohl eher in Richtung Spanien. Anders sieht es bei Niko Kovac aus. Der Trainer der Frankfurter Eintracht soll zwar eine spezielle Klausel in seinem Vertrag verankert haben, nach der er bei einem Anruf des FCB aus seinem laufenden Kontrakt aussteigen kann, nur haben die Münchner des Ex-Profi bislang überhaupt nicht kontaktiert.

Die Liste der bisher gehandelten Kandidaten wird somit um ein gutes Stück kürzer. Jürgen Klopp soll sich noch auf ihr befinden, allerdings dürfte es schwer bis unmöglich werden, den 50-Jährigen aus seinem Vertrag mit dem FC Liverpool loszueisen.

Bliebe Ralph Hasenhüttl, der schon einen Anruf von Hasan Salihamidzic bekommen hat und in Leipzig nicht mehr rundum glücklich ist. Obwohl er aktuell die besten Karten auf den Job auf der Trainerbank des FC Bayern zu haben scheint, könnte die T-Frage den kommenden deutschen Meister noch länger beschäftigen als ihm lieb ist.