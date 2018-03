Greift Schalke für Amiri tief in die Tasche?

Nadiem Amiri (r.) steht offenbar auf dem Zettel des FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist Schalke 04 darf sich berechtigte Hoffnungen machen, in der kommenden Saison im internationalen Geschäft vertreten zu sein. Das mögliche, zusätzliche Geld könnte in der Sommerpause direkt in neue Transfers fließen. Vor allem ein Ersatz für Leon Goretza wird gesucht.

Die Königsblauen scheinen offenbar beim Liga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim fündig geworden zu sein. Der 21 Jahre alte Nadiem Amiri steht der "Bild" zufolge auf der Wunschliste von S04-Manager Christian Heidel. Amiri hat im Kraichgau noch einen Vertrag bis 2020, auch in der laufenden Spielzeit gehört er zu den Leistungsträgern unter 1899-Coach Julian Nagelsmann.

Entsprechend weit müsste Schalke das Portemonnaie öffnen, um den U21-Nationalspieler ins Ruhrgebiet zu lotsen. Dem Boulevardblatt zufolge fordert Hoffenheim 17 Millionen Euro Ablöse - eine Summe, die wohl nur dann für Königsblau zu stemmen ist, sollten Einnahmen aus europäischen Wettbewerben in die Kassen fließen.

Aktuell steht Schalke mit 49 Punkten auf Platz zwei der Tabelle, hat also beste Chancen das ausgerufene Ziel zu erreichen. Dennoch lauern mit Borussia Dortmund (48), Eintracht Frankfurt (45), Bayer Leverkusen (44), RB Leipzig (43) und 1899 Hoffenheim (39) gleich fünf Klubs dahinter.

Schalkes Problem im Poker um Amiri ist dem "Bild"-Bericht zufolge außerdem, dass auch RB Leipzig heißer Anwärter auf eine Verpflichtung ist. Schon im vergangenen Sommer hat es demnach konkrete Gespräche gegeben. Dank der guten finanziellen Situation der Sachsen erhöht sich gleichzeitig der Druck für Heidel und Co., frühzeitig den Amiri-Transfer anzugehen - ohne die Sicherheit, die Millionen aus den europäischen Wettbewerben künftig wirklich einstreichen zu können.