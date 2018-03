Heynckes: Verletzung von Neuer ist ausgeheilt

Manuel Neuer befindet sich auf dem Weg zurück

An seinem 32. Geburtstag stand Torwart Manuel Neuer zum ersten Mal seit seiner Operation wegen eines Haarrisses am linken Mittelfuß im vergangenen September wieder auf dem Trainingsplatz des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Auf dem Programm standen allerdings nur individuelle Laufeinheiten.

Dennoch hatte Trainer Jupp Heynckes eine frohe Botschaft zu verkünden: "Die Verletzung ist ausgeheilt." Der 72-Jährige mahnte aber zugleich zur Vorsicht. "Wir dürfen nichts überstürzen, werden ihn Schritt für Schritt an die extremeren Belastungen heranführen", zitiert ihn der "kicker".

Sein Comeback, sagte Neuer selbst im Klub-TV des FC Bayern, sei nun "absehbar" und noch im Verlauf dieser Saison "realistisch", zugleich hatte er allerdings eingeschränkt: "Der Zeitpunkt ist nicht zu nennen. Von mir nicht, von keinem Arzt, von keinem Fitnesstrainer."

Sein letztes Bundesligaspiel bestritt Neuer am 16. September gegen den 1. FSV Mainz (4:0). Zuletzt wurde immer wieder darüber spekuliert, ob ein Einsatz des Nationaltorwarts bei der Weltmeisterschaft in Gefahr sei.

Doch sollte Neuer noch einige Partien in der Bundesliga bestreiten, fährt er wohl als sichere Nummer eins mit nach Russland. "Manuel braucht in torwartspezifischen Dingen nicht so viel Zeit, weil er ein Supertalent ist", schwärmte Heynckes von seinem Schützling.