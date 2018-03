Lebenslang Werder: Bargfrede verlängert in Bremen

Philipp Bargfrede bleibt Werder Bremen erhalten

Nach Fin Bartels hat auch Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontraktes machte der Tabellenzwölfte der Fußball-Bundesliga keine Angabe. Für die Zeit nach seiner aktiven Karriere sicherte sich Bargfrede zudem einen Anschlussvertrag bei den Hanseaten.

"Er ist seit Jahren absoluter Leistungsträger in der Mannschaft und soll auch in den kommenden Jahren eine wichtige Säule der Mannschaft sein", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann. In welchem Bereich Bargfrede, der 2004 in das Nachwuchsleistungszentrum des Klubs gewechselt war, sein Trainee-Programm durchlaufen wird, sei jedoch noch offen.

"Ich freue mich, dass Werder mir die Möglichkeit bietet, nach meiner aktiven Karriere das Fußballgeschäft von der anderen Seite kennenlernen zu dürfen. Das ist aber hoffentlich noch ein paar Jahre hin", sagte Bargfrede. Seit Mittwoch ist Bartels per vertraglicher Option bis 2020 an die Grün-Weißen gebunden.