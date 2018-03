Müller-Wohlfahrt erhebt schwere Vorwürfe gegen Pep

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat keine hohe Meinung von Pep Guardiola

Bayern-Mannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat seine Kritik an Ex-FCB-Trainer Pep Guardiola noch einmal bekräftigt und dem Katalanen in einem Fernseh-Interview große menschliche Defizite bescheinigt.

Die besten Trainer des deutschen Rekordmeisters waren in den Augen des "Wunder-Docs" Dettmar Cramer, Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes. Pep Guardiola ist in Müller-Wohlfarths Liste dagegen "abgeschlagen", sagte der 75-Jährige in der Sendung "Markus Lanz" im "ZDF". Die Begründung des Arztes für seine Einschätzung hat es in sich.

"Ich darf mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob er ein guter Fußball-Trainer ist - ich glaube, ja -, aber das Medizinische wurde von ihm vollkommen vernachlässigt. Was ich ihm sehr schwer ankreide ist, dass es nicht um die Gesundung ging, sondern um die Schmerzfreiheit", warf Müller-Wohlfarth dem Star-Trainer unter anderem fehlendes Feingefühl vor.

Wenn eine Verletzung nicht ausgeheilt war, sei das für Guardiola nicht entscheidend gewesen, dem Katalanen ging es lediglich darum, dass der Spieler keine Schmerzen mehr spüre. "Und das ging genau gegen meine Meinung, meine Philosophie", erklärte "Mull", der stets auf die vollständige Kurierung der Verletzung pochte.

"Nach drei Tagen kommt er zu mir und schreit mich an"

Die ersten Zweifel, ob die Beziehung zwischen ihm und Pep funktionieren würde, bekam der Doc schon "nach drei Tagen. Ich war ein totaler Fan und dann waren wir am Gardasee im Traininglager und nach drei Tagen kommt er zu mir und schreit mich an: 'Was ist hier eigentlich los? Ich dachte, ich komme hier in die beste medizinische Abteilung der Welt und wir haben zwei Dauerverletzte'", erinnerte sich der Münchner Mannschaftsarzt: "Und ich war schuld."

Die Kritik wollte Müller-Wohlfarth, der für die Operationen der beiden Dauerverletzten nicht verantwortlich war, so jedoch nicht auf sich sitzen lassen: "Die Spieler waren operiert worden und die Operationen waren nicht top gelaufen. Und jetzt hatte ich die Schuld. Da sage ich zu ihm: Junge, jetzt vertue dich nicht. Er hat mich unterschätzt. Er hat wohl gemeint, er kann mich zum Befehlsempfänger machen."

"Er hat jede Gelegenheit genutzt, mich zu düpieren"

In dem Verhalten von Guardiola will Müller-Wohlfarth eine gewisse Unsicherheit erkannt haben: "Ich war ihm zu groß. Ich hatte Rückhalt im Verein, ich hatte Rückhalt bei der Mannschaft, ich hatte einen wunderbaren Status. Und er kann es nicht gut ertragen, wenn einer gleichauf ist." In diesem Falle müsse sein Gegenpart "gestutzt werden. Und das ist geschehen. Er hat jede Gelegenheit genutzt, mich zu düpieren." Die Diagnose des Arztes: "Er überschätzt sich. Er meint, er weiß alles besser."

Richtig geknallt hat es zwischen dem Bayern-Doc und Guardiola nach dem Champions-League-Viertelfinalspiel des FC Bayern gegen Porto (1:3) im April 2015. Welche Worte in der Kabine genau gefallen sind, wollte der 75-Jährige nicht sagen, stattdessen verriet er: "Es gab eine riesenlaute Auseinandersetzung, das hatte ich vorher noch nicht erlebt. Das war gegen mich gerichtet und dann habe ich gewusst, das macht keinen Spaß mehr, ich muss aufhören. Das kann ich mir nicht gefallen lassen."

Am nächsten Tag habe er schließlich den Entschluss gefasst, seinen Posten beim FC Bayern aufzugeben. Mit Uli Hoeneß "hätte man vielleicht einen Weg der Annäherung finden können, aber er war nicht da", bestätigte Müller-Wohlfarth, dass er keinen Weg zurück gesehen hat. Auch weil Pep Guardiola mit seiner Wutrede nach dem Porto-Spiel ein Tabu gebrochen habe: "Nach einer Niederlage spricht man nicht über Schuld. Ein No-Go. Es darf einfach nicht sein. Und wenn derjenige, der schimpft, noch so recht hat: In der Kabine dürfen keine Streitigkeiten ausgeübt werden."

"Die gesamten Führungsetage des FC Bayern saß mir gegenüber"

Mittlerweile ist der 75-Jährige wieder zurück beim FC Bayern - auch auf Flehen des Rekordmeisters. "Ich wurde gebeten, in die Säbener Straße zu kommen. Die gesamte Führungsetage des FC Bayern saß mir gegenüber. Jupp Heynckes hatte vorher zweimal mit mir telefoniert und gesagt: 'Bitte, komm doch zurück'. Der Wortführer war Karl-Heinz Rummenigge. Er sagte: 'Komm bitte zurück und hilf uns'." Am Ende folgte Müller-Wohlfarth der Bitte und kehrte zum Rekordmeister zurück.

Neben seinen Erlebnissen beim FC Bayern plauderte "Mull" in dem Interview auch einige kuriose Geschichten über Usain Bolt, Boris Becker und Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger aus. Auch eine schöne Anekdote aus der Welt des Fußballs gab der Arzt zum besten.

So ist es in seinen Augen "tatsächlich zu erkennen", ob ein Spieler eine Verletzung auf dem Fußballplatz nur vortäuscht. "Manchmal ist es eine Alibi-Verletzung, wo es einfach mal darum geht, ein bisschen Luft zu schnappen, um dann wieder weiterzuspielen." Ein Codewort, dass der Spieler ihm im Falle einer vorgetäuschten Blessur sagt, gebe es jedoch nicht, betonte Müller-Wohlfarth: "Aber es kommt schon mal vor, dass er Spieler sagt, es ist nicht so schlimm."