Bayern-Übermacht: Riedle hofft auf BVB-Punktgewinn

"Kalle" Riedle hofft auf einen Punkt des BVB in München

Die gesamte Fußball-Bundesliga blickt am Samstag auf das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (18:30 Uhr), dem deutschen "Klassiker". Für Stürmer-Ikone Karl-Heinz Riedle gilt dieser Titel zurzeit jedoch nicht.

Der Markenbotschafter des BVB sieht den Begriff Klassiker momentan "etwas schwierig. Denn es ist zurzeit kein Klassiker." Der Rekordmeister aus München sei "zu weit von uns weg". Das Prestige-Duell sei demnach für die Schwarzgelben "nur ein normales Spiel".

Tabellenführer Bayern München kann am 28. Spieltag der Bundesliga mit einem Sieg gegen den Erzrivalen obendrein die nächste Meisterschaft feiern - vorausgesetzt, Schalke 04 gewinnt nicht gegen den SC Freiburg. 18 Punkte beträgt derweil die Differenz zwischen Bayern und Dortmund. Auch für Riedle sind dies Welten.

"Wir sollten versuchen, zumindest einen Punkt in München zu holen", so der bescheidene Appell an das Team. "Es ist ein merkwürdiges Spiel in diesem Jahr, da wir sie momentan einfach nicht erreichen können."