Heiko Vogel warnt: "Müssen demütig sein"

Vogel schmerzte auch die Gangart des Gegners

Sturm-Graz-Trainer Heiko Vogel fordert nach der 0:2-Testspielniederlage gegen Regionalligist Lafnitz Demut ein. Die überraschende Pleite sieht der Deutsche als Warnschuss.

Trainer Heiko Vogel hat die jüngste Testspielniederlage von Sturm Graz gegen den Regionalligisten Lafnitz als Warnschuss bezeichnet. "Nach dem gestrigen Spiel wissen alle, dass wir demütig sein müssen. Insofern war es ein guter Test", sagte der Deutsche am Donnerstag. Am Vortag hatte der Winterkönig noch ohne seine A-Teamspieler ein 0:2 gegen den Amateurverein kassiert.

Ärgern musste sich Vogel auch über die seiner Meinung nach harte Gangart des Gegners. So zog sich Marvin Potzmann eine Fußprellung zu und ist für das Auswärtsspiel in St. Pölten am Samstag (18:30 Uhr) fraglich. "Der Gegner hat zum Teil über der Grenze agiert. Ich bin froh, dass wir nur einen Verletzten haben", erklärte Vogel. Seine Mannschaft habe die Aufgabe ein wenig unterschätzt, sei nach dem Vormittagstraining aber auch müde gewesen.

Vogel ist stolz auf Sturms Nationalspieler

Freuen konnte sich Sturm über die Einsätze von gleich drei Akteure bei Österreichs 4:0-Sieg im Länderspiel in Luxemburg. Jörg Siebenhandl stand im Tor, Peter Žulj und Stefan Hierländer wurden eingewechselt. In Österreichs U21-Kader standen mit Torhüter Tobias Schützenauer, Sandi Lovrić, Dario Maresić und Oliver Filip vier Grazer. "Es macht mich stolz, dass etliche Spieler bei den Nationalteams waren", meinte Vogel.

Maresić verpasste das 2:0 gegen Mazedonien leicht angeschlagen, ist nun aber wieder fit. Von den Stammkräften fehlt aktuell nur Philipp Zulechner, der nach seiner schweren Erkrankung ein Reha-Programm absolviert. Vogel berichtete von Fortschritten beim Stürmer: "Er ist auf dem Weg nach oben."

