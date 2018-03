Bayern-Star Tolisso: "Kann man noch mehr verlangen?"

Corentin Tolisso fühlt sich wohl beim FC Bayern

Im Sommer 2017 warf der FC Bayern München kurzerhand 41 Millionen Euro in den Ring, sicherte sich so die Dienste von Corentin Tolisso und machte den Franzosen zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte. Im Interview mit "So Foot" äußerte sich der 23-Jährige nun zu seiner Situation bei den Bayerns.

"Kann man noch mehr verlangen?", lautet die rhetorische Frage des französischen Fußball-Nationalspieler, der keine Zweifel daran aufkommen lässt, wie glücklich er ist, beim deutschen Rekordmeister gelandet zu sein. "Wenn du hier erfolgreich bist, ist auch deine Karriere ein Erfolg", führt Tolisso weiter aus. Als Beispiel nennt der Flügelspieler, Franck Ribéry, Arjen Robben, Thomas Müller und Robert Lewandowski, die als Spieler der Bayern ihre Zeit geprägt hätten. "Sie hatten hier Erfolg und haben den Verein nicht verlasen, denn Bayern ist ein großer Verein, der jedes Jahr um den Sieg in der Champions League kämpft."

Ohnehin gibt es für Tolisso eigentlich keine Steigerung zu einem Engagement bei den Münchnern. "Wenn du bei Bayern bist, wohin willst du dann noch gehen?", fragt der Mann aus dem Nachwuchs von Olympique Lyon und gibt zugleich die Antwort: "Du könntest zu Real Madrid gehen und wenn du dort erfolgreich bist, kannst du wiederum nur zu einem Klub wie Bayern gehen".

Die drei größten Vereine seien für ihn sowieso Real, Barcelona und Bayern und er sei froh, bei dem Klub unterschrieben zu haben, der für ihn "der größte der Welt" ist, erklärt Tolisso.

Kommunikation mit Heynckes kompliziert

Seinen eigenen Nutzen im Wettbewerb mit den FCB-Stars sieht Tolisso vor allem in seinen Entwicklungsmöglichkeiten. "Hier gibt es viele großartige Spieler. Viele, die die Champions League 2013 gewonnen haben, andere, die 2014 Weltmeister wurden. Wenn du in so einem Team landest, weißt du, dass du dich sogar im Training nur verbessern kannst."

Probleme macht dem Youngster allerdings noch die Sprachbarriere. Konnte er sich mit Ex-Coach Carlo Ancelotti noch auf französisch austauschen, ist die Kommunikation mit Jupp Heynckes "komplizierter". "Manchmal spricht er mit mir Deutsch, ohne das ein Übersetzer dabei ist. [...] Ich verstehe dann zwar nicht alles, aber die wichtigsten Aspekte", führt Tolisso aus, gibt aber auch zu: "So oder so, ich muss weitermachen, die Sprache zu lernen."

Insgesamt fühlt sich Tolisso unter Heynckes' Fittichen allerdings pudelwohl. Zu Beginn sei es zwar schwierig gewesen, aber mit der Zeit habe er Vertrauen gespürt. Heynckes habe ihm gesagt, dass er wisse, dass er auf ihn bauen könne, er aufgrund der großen Konkurrenz aber immer alles geben müsse, denn nur die Besten würden spielen.

Zu diesen gehört Tolisso offenbar regelmäßig unter Ancelotti und Heynckes kam der Rechtsfuß bereits in 32 Pflichtspielen zum Einsatz. Die beachtliche Ausbeute: sieben Tore und fünf Vorlagen.