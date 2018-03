WM-Held Odonkor: "Hoeneß wollte mich"

David Odonkor wäre beinahe beim FC Bayern gelandet

David Odonkor schaffte es vom Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bis zum Stammspieler der Borussen. Für Furore sorgte der Flügelflitzer, der 2013 mit 29 Jahren seine Karriere beendete, allerdings 2006, als ihn Bundestrainer Joachim Löw sensationell für die WM nominierte. Im Interview mit der "Bild" enthüllte Odonkor nun ein weiteres überraschendes Detail.

Nach der WM, bei der er vier Einsätze absolvierte und ein Tor vorbereitete, wäre Odonkor beinahe beim großen FC Bayern gelandet. "Uli [Hoeneß; d. Red.] wollte mich, [Felix; d. Red.] Magath aber nicht", so der Mann aus der BVB-Jugend.

Zum Transfer kam es bekanntermaßen nicht, Odonkors Karriere nahm dennoch eine spannende Wende. Betis Sevilla sicherte sich die Dienste des Rechtsfußes, Odonkor bestritt in drei Jahren 53 Partien und erlebte das ein oder andere Highlight. "Ich habe in Spanien gegen Ronaldinho und Beckham gespielt. Das war schon geil", so Odonkor.

Dass Löw auch vor der WM-Endrunde 2018 wieder ein Überraschung aus dem Hut zaubert, glaubt der einstige Rechtsaußen allerdings nicht.

"So etwas wird es nie wieder geben. Es gibt den Spielertypen Odonkor einfach nicht mehr. Früher musste man auch eine Saison lang gut spielen. Heute wird man ja viel schneller nominiert", erklärt Odonkor, der momentan die SpVgg Bad Pyrmont in der Landesliga Hannover trainiert.