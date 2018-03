James: "Fühle mich bei Bayern wohl"

James Rodríguez spielt beim FC Bayern eine wichtige Rolle

Superstar James Rodríguez will unbedingt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit der kolumbianischen Nationalmannschaft eine gute Figur abgeben. Gute Leistungen in seinem Verein, FC Bayern München, helfen dabei in der Vorbereitung. Mit Wechsel-Gedanken beschäftigt sich der 26-Jährige deshalb keineswegs.

Rund 15 Monate bleiben James Rodríguez beim deutschen Rekordmeister, bis das Leihgeschäft mit Real Madrid endet. Schon jetzt ranken sich immer wieder Gerüchte über die Zukunft des Offensivkünstlers. Bleibt James auch weiterhin dank der festgeschriebenen Kaufoption in München? Kehrt er in die Primera División zurück? Oder geht es gar in die englische Premier League?

Gegenüber der "Sun" bekräftigte James nach dem Testspiel seiner "Cafeteros" gegen Australien, dass er sich einen Wechsel nach England zumindest nicht vorstellen kann: "Ich fühle mich bei Bayern wohl."

James freue sich über die viele Spielpraxis, die er derzeit unter Trainer Jupp Heynckes in München erhält. In 17 Bundesliga-Partien stand der Kolumbianer bisher auf dem Rasen. Vier Tore steuerte er bei, sieben Treffer legte er für die Kollegen auf. "In Frankreich (bei der AS Monaco, Anm. d. Red.) habe ich gespielt, nun spiele ich immer bei Bayern und ich denke, dass ist gut, um bei der WM in einem guten Rhythmus anzukommen", so James weiter.

Die "nicht so erfreulichen Momente" bei Real Madrid, wo er zwischen 2014 und 2017 die Schuhe schnürte, hätten ihn letztlich "wachsen" lassen: "Mit der Zeit lernt man, ruhiger zu werden." Nun wolle er alles daran setzen, eine "großartige WM" mit der Nationalmannschaft zu spielen.