PSG kann sich auf Neymar-Comeback freuen

PSG-Star Neymar will schnell wieder auf den Platz zurückkehren

Ende Februar hat sich der brasilianische Superstar Neymar von Paris Saint-Germain im Spiel gegen Olympique Marseille schwer verletzt und arbeitet nach überstandener Operation am Comeback. Offenbar wird der Angreifer frühzeitig zu PSG zurückkehren, um noch ein paar Spiele machen zu können.

Der Star der brasilianischen Nationalmannschaft könnte schon Ende April wieder zum Kader hinzustoßen, berichtet "UOL Esporte". Demnach verlaufe der Heilungsprozess nach dem Mittelfußbruch derart positiv, dass Neymar noch im Mai sein Comeback auf dem Platz feiern könnte.

Somit wäre der 26-Jährige rechtzeitig für das Highlight des Jahres, der Weltmeisterschaft in Brasilien, wieder fit. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Neymar im April sein Trainings-Pensum kontinuierlich steigern.

Der mögliche Zeitpunkt für die Rückkehr des teuersten Fußballer des Planeten könnte unterdessen nicht besser sein. PSG steht als souveräner Tabellenführer vor dem Gewinn der siebten Meisterschaft in der Ligue 1. Anfang Mai, kurz vor Ende der Saison, könnte der Titel bereits unter Dach und Fach gebracht worden sein. In dem Fall kann Neymar in den letzten Partien behutsam eingesetzt werden.