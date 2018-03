Karius: Zeit als Nummer zwei "war nicht einfach"

Loris Karius ist die derzeitige Nummer eins beim FC Liverpool

Nach einem holprigen Start inklusiver einiger Verletzungen ist Loris Karius beim englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool mittlerweile die Nummer eins zwischen den Pfosten. Wie sehr in die Zeit als Reservist mitgenommen hat, verriet der 24-Jährige nun in einem Interview.

"Es war nicht einfach", sagte Karius über die Zeit, in der er hinter Simon Mignolet nur die Nummer zwei des FC Liverpool war. Die Befürchtung, dass er auch in der Spielzeit 2017/18 nur Reservist sein würde, war beim Ex-Mainzer stets präsent. "Nach der ersten Saison, in der ich erst verletzt war, dann wieder einige Spiele gespielt habe und dann wieder auf die Bank musste, weil Simon gut gespielt hat, wusste ich, dass die Chance besteht, dass er auch zu Beginn dieser Saison starten würde", gab Karius im Interview mit "SkySports" Einblicke in seine Gefühlswelt.

Letztlich habe er sich seinen Platz durch "harte Arbeit" zurückerobert. "Man kann immer nur auf sich selbst schauen und versuchen, gute Leistungen zu bringen. Es ist nie leicht für einen Torhüter, wenn er mal spielt und mal auf der Bank sitzt. Aber das war nun mal meine Situation", sagte Karius.

Was sich letztlich geändert und Jürgen Klopp davon überzeugt hat, wieder auf den Ex-Bundesligakeeper zu setzen, weiß auch Karius nicht: "Das ist schwer zu sagen, aber natürlich fühle ich mich gut. Allerdings weiß ich, dass ich mich noch in allen Bereichen verbessern kann. Ich bin erst 24, dementprechend habe ich noch viel Raum für Verbesserungen."

Meisterschaft "außer Reichweite"

Die Hoffnung auf einen Titel in der laufenden Saison hat der Schlussmann noch nicht aufgegeben. Die Meisterschaft sei zwar "außer Reichweite", aber in der Champions League rechnet sich Karius durchaus noch Chancen aus: "Es sind noch acht Mannschaften über. Und natürlich denkt man an das Finale und an die Chance, die Champions League zu gewinnen."

Zunächst gelte der gesamte Fokus allerdings dem Viertelfinale gegen Manchester City. "Es wird natürlich nicht leicht, aber die Fans dürfen sich auf ein aufregendes Duell freuen", ist die Nummer eins des FC Liverpool überzeugt.