BVB-Albtraum Robben und Co.: Gründe für den FCB-Sieg

Arjen Robben ist der personifizierte BVB-Schreck

Am Samstag schaut ganz Fußball-Deutschland einmal mehr nach München, wo der designierte Meister FC Bayern Borussia Dortmund zum prestigeträchtigen Tanz bittet. Obwohl die Bayern in der Liga zuletzt bei RB Leipzig stolperten, scheint der Ausgang des Topspiels eine klare Sache zu werden. weltfussball nennt fünf Gründe für einen Erfolg des Rekordmeisters.

1. Bayern will die Meisterschaft "dahoam"

27 Meistertitel dürfen die Bayern bereits ihr Eigen nennen. Dass 2017/2018 der 28. folgt, ist unumstößlich. Einen Makel weist die unfassbare Ausbeute allerdings auf - noch nie zurrte man die Meisterschaft in der 2005 eröffneten heimischen Allianz Arena fest. Sollte der FC Schalke sein Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag nicht gewinnen, könnte dieser "Fluch" endlich gebrochen werden. Ansporn genug, um dem BVB ordentlich einen vor den Bug zu geben.

2. Arjen Robben

Der Niederländer ist so etwas wie der personifizierte Albtraum des BVB: Von 21 Spielen gegen die Dortmunder gewann Robben zwar nur zehn (2 Remis, 9 Niederlagen), erzielte dabei aber satte elf Buden.

Der so vorhersehbare wie geniale Robben-Move - über die rechte Seite bis zur Strafraumgrenze stürmen, den Gegner mit einer simplen Körpertäuschung narren, dann parallel zum Tor nach innen ziehen und den Ball mit der linken Klebe passgenau ins linke Eck nageln - dürfte die nächtliche Ruhe nicht weniger Borussen-Fans bereits schon einmal mit einem schweißgebadeten Erwachen geendet haben lassen. Wiederholung nicht ausgeschlossen.

3. Peter Stögers Sieglos-Serie

Dass Peter Stöger seit der Übernahme des Traineramts beim BVB Mitte Dezember noch kein Ligaspiel verloren hat, ist hinlänglich bekannt. Dass die Serie auch gegen die Bayern bestehen bleibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Mit dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund trat der Österreicher in sieben Spielen gegen die Münchner an - größter Erfolg: ein 1:1 im Oktober 2016.

4. Trotzreaktion nach der Leipzig-Pleite

Am 27. Spieltag hat RB Leipzig vorgemacht, wie man die Bayern schlagen kann, Hoffnung sollte der BVB aus diesem Umstand allerdings nicht unbedingt schöpfen. Im Gegenteil: Verliert Bayern ein Ligaspiel, bekommt der kommende Gegner im Normalfall die ganze Wut des Rekordmeisters zu spüren. Das letzte Mal kassierte der FCB am Ende der Saison 2014/15 zwei Ligapleiten in Serie - damals waren es sogar drei Niederlagen in Folge (31., 32., 33. Spieltag). Allerdings war die Meisterschaft damals auch schon längst entschieden.

5. Der "Big-Game-Faktor"

"Ich liebe die großen Spiele und in der Vergangenheit waren es gegen den BVB immer große Spiele. Da kannst du immer noch ein bisschen mehr zeigen", äußerte sich Arjen Robben im Vorfeld der Partie gegen Borussia Dortmund und bringt damit auf den Punkt, was die erfolgsverwöhnten Bayern antreibt.

Hinzukommt, dass die Partie gegen Dortmund nur die Ouvertüre für das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla ist. Eine einfache Formel treibt die Bayern-Stars gegen Schwarz-Gelb somit zusätzlich an: Eine gute Leistung im Ligakracher erhöht die Chancen auf einen Einsatz im K.o.-Duell erheblich.