Sammer: Bayern muss "in bestmögliche Verfassung kommen"

Matthias Sammer war beim FC Bayern als Sportdirektor aktiv

Matthias Sammer kennt sowohl den FC Bayern München als auch Borussia Dortmund wie seine Westentasche. Für beide Klubs war der 50-Jährige bereits aktiv. Vor dem Top-Spiel in der Fußball-Bundesliga rät er den Münchnern, trotz der bevorstehenden Meisterschaft, Leistung zu bringen.

Sollte Schalke 04 am Samstag nicht gegen den SC Freiburg gewinnen und der BVB am Abend (18:30 Uhr) in München als Verlierer vom Platz gehen, ist der FC Bayern vorzeitig Meister. Sammer ist sich jedoch sicher, dass der Tabellenführer das Spiel ernst nehmen wird.

"Die Spieler wissen genau: 'Denk von Spiel zu Spiel, bring deine Leistung'", so Sommer im Interview bei "Eurosport". Zuletzt musste der FCB im Spitzenspiel gegen RB Leipzig (1:2) eine empfindliche Niederlage hinnehmen. "Das Spiel gegen Leipzig hat weh getan."

Nun gehe es für die Münchner vor allem darum "in die bestmögliche Verfassung zu kommen" und "sich in der Champions League beweisen". Am Dienstag muss Bayern im Königsklassen-Viertelfinale beim FC Sevilla antreten.

Dass das Spiel gegen die Dortmunder als eine Art Vorbereitung betrachtet werden kann, bezweifelt Sammer jedoch: "Das würde ich nicht so sehen, weil die Dortmunder sehen müssen, dass sie im Kampf um die Champions-League-Plätze nicht verschenken."

Bayern-Trainer Jupp Heynckes wird deshalb in den kommenden Wochen das Training genau "dosieren" und mit seinem Trainerstab analysieren, wie das Pensum hoch gehalten werden kann - auch im Falle des vorzeitigen Meisterschaft-Gewinns. Einziger Fehler wäre laut Sammer: "Im Alltag nachlassen".