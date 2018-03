Werder-Talent Jacobsen wechselt in Profikader

Thore Jacobsen hat seinen Vertrag in Bremen verlängert

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den 20 Jahre alten Thore Jacobsen vom 1. Juli an mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der Außenverteidiger gehört aktuell noch zur U23-Mannschaft der Hanseaten, die vor dem Abstieg in die Regionalliga Nord steht. Über die Dauer des Kontraktes machten die Norddeutschen wie üblich keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr, dass Thore Jacobsen auch in Zukunft das Werder-Trikot tragen wird. Die Entwicklung, die er in den letzten Jahren bei uns durchlaufen hat, ist vielversprechend. Wir sind davon überzeugt, dass er sich in Zukunft weiter verbessern und ein Bundesliga-Spieler werden wird", begründete Werder-Geschäftsführer Frank Baumann die Vertragsverlängerung.

Jacobsen selbst erklärte: "Ich bin überglücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und freue mich darauf, meinen nächsten Schritt mit Werder Bremen zu gehen. Ich habe mich in Bremen von Beginn an wohl gefühlt und werde nun weiter an mir und meinen Fähigkeiten arbeiten."