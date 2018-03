Bayerns Martínez setzt Sevilla mit Barca und Real gleich

Bayerns Javi Martínez hat großen Respekt vor dem FC Sevilla

Nach dem "Klassiker" ist vor dem Champions-League-Viertelfinale: Javi Martínez vom Fußball-Bundesligisten Bayern München blickt vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund auf den FC Sevilla. Der Spanier hat großen Respekt vor seinen Landsleuten.

Die Münchner greifen am kommenden Dienstag (20:45 Uhr) im Ramón Sánchez Pizjuán an, um den Grundstein für das Erreichen des Halbfinales der Champions League zu setzen. Keine einfache Aufgabe: "Ich kann nicht verstehen, dass alle sagen, Sevilla sei ein leichtes Los", wird Javi Martínez von der "Sport Bild" zitiert.

Der Allrounder, selbst lange Zeit in der Primera División bei Athletic Bilbao (2006 bis 2012) aktiv, kenne die Mannschaft sehr gut. "Sie haben das gleiche Niveau wie die vermeintlichen Top vier", so der 29-Jährige mit Blick auf Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City und Bayern München.

Martínez lobt Banega in höchsten Tönen

Deshalb warnte Martínez schon jetzt davor, den Gegner zu unterschätzen. "Ich habe ihre beiden Spiele gegen Manchester United gesehen. Sie waren unfassbar kompakt, es ist fast unmöglich, ein Tor gegen Sevilla zu erzielen."

Gegen die Engländer sicherten sich die Andalusier nach dem 0:0-Remis im Hinspiel einen fulminanten 2:1-Auswärtssieg im Old Trafford. Gänzlich unschlagbar sollte der FC Sevilla jedoch nicht sein. Immerhin steht der Klub in La Liga nach 29 Partien "nur" auf Rang sechs und kämpft derzeit noch um die Teilnahme am europäischen Wettbewerb in der nächsten Saison.

Die Stars der Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella hat Javi Martínez dennoch schon ausgemacht. "Ihr Schlüsselspieler ist Mittelfeldstratege Éver Banega, der allerdings im Hinspiel noch gesperrt ist: Läuft es bei ihm gut, spielen alle gut. Ihn müssen wir stoppen."