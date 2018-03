Heynckes: Nichts Konkretes zwischen Real und Lewy

Jupp Heynckes warnt die Stars des FC Bayern vor dem Duell mit dem BVB

Obwohl der kommende deutsche Fußball-Meister FC Bayern München aktuell 18 Punkte mehr als Borussia Dortmund auf dem Konto hat, glaubt FCB-Trainer Jupp Heynckes nicht, dass das Duell der beiden Spitzenklubs an Brisanz verloren hat. Auch zu den Gerüchten um Robert Lewandowski, den Gesundheitszustand von Manuel Neuer und den Status quo von Arjen Robben und Franck Ribéry äußerte sich der 72-Jährige.

Auf den ersten Blick möge es zwar so aussehen, dass zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ein Klassenunterschied herrsche, sagte Heynckes auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Gipfeltreffen am Samstagabend in München, "aber ich weiß aus Erfahrung: Wenn der BVB nach München kommt, ist die Mannschaft hochmotiviert. Dortmund hat hier sehr oft sehr gut gespielt. Ich gehe davon aus, dass wir morgen auf eine Mannschaft treffen, die ihr Potenzial abruft", rechnet der Bayern-Trainer mit einem BVB in Bestform.

Warum die Dortmunder in der laufenden Saison in der Liga schwächeln und einen nahezu uneinholbaren Rückstand auf den großen Rivalen aus dem Süden haben, wollte Heynckes "aus der Ferne nicht beurteilen". Für den 72-Jährigen steht dagegen fest: "Sie haben ein riesiges Offensivpotenzial und sehr gute Einzelspieler."

Zustand von Manuel Neuer "sieht gut aus"

Die Tatsache, dass der FC Bayern am Samstag zum ersten Mal eine Meisterschaft in der Allianz Arena unter Dach und Fach bringen kann, spielt für Heynckes nur eine untergeordnete Rolle: "Für uns ist es sekundär, ob wir morgen, nächste Woche oder übernächste Woche Meister werden. Mit dem morgigen Spiel fängt die heiße Phase an. Deswegen wäre es sehr gut, wenn wir mit einem Sieg starten würden. [...] Wichtig ist , dass wir nach einem Fünf-Punkte-Rückstand in der Situation sind, dass wir aus eigener Kraft Meister werden können."

Personell kann der FC Bayern gegen den BVB fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Arturo Vidal, Juan Bernat sowie Manuel Neuer stehen nicht zur Verfügung. Neuer befinde sich weiterhin im Aufbautraining, erklärte Heynckes: "Wir werden sein Laufpensum erhöhen und weiter im Fitnessraum arbeiten. Die Verletzung ist ausgeheilt. Jetzt muss man das Pensum sinnvoll erhöhen." Generell sehe es aber "gut aus"

Heynckes: Kein Kontakt zwischen Lewandowski und Real

Wie die Aufstellung gegen die Borussia aussehen wird, wollte Heynckes nicht verraten. Dafür plauderte der Triple-Trainer allerdings aus, wie er sich während der Länderspielpause über den Zustand seiner Spieler auf dem Laufenden gehalten hat: "Wir haben Scouts unterwegs gehabt, die Chile und Kolumbien gesehen haben. Ich habe Spanien und Deutschland gesehen. Mit Polen hatten wir eine klare Vereinbarung, wie lange Robert Lewandowski spielen würde."

Eben jener Lewandowski wurde in den letzten Tagen immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Angeblich, so hieß es, würde der Pole schon bald um eine Freigabe bitten. Jupp Heynckes weiß davon nichts: "Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber ich kenne auch die spanischen Medien, da wird sehr viel spekuliert. Aber ich habe keinen Kenntnisstand, dass da irgendwas Konkretes stattgefunden hat."

Robben hat "wie ein 25-Jähriger trainiert"

Besonderes Lob ernteten vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Dortmunder die beiden FCB-Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry. Obwohl das Duo in Sachen Vertragsverlängerung noch immer in der Warteschleife sitzt, haben sich laut Heynckes beide Flügelspieler um einen Platz in der Startelf beworben.

"Dazu kann ich nur sagen, dass ich in dieser Woche über die Trainingsleistung von Beiden sehr erfreut war. Vor allem von Arjen Robben, der wie ein 25-Jähriger trainiert hat. Und Ribéry mussten wir einfangen. Da können wir noch einige erwarten von den Beiden", erklärte "Don Jupp".

"Es sieht so, dass wir im nächsten Jahr auch Meister werden"

Zu seiner eigenen Zukunft konnte Heynckes kein Update liefern. Stattdessen bekräftigte der 72-Jährige, dass am Saisonende für ihn Schluss ist: "Wer mich kennt, weiß, dass ich ganz klare Grundsätze habe und von Anfang an gewusst habe, was ich mache. Ich bin ein sehr konsequenter Mensch mit ganz klaren Prinzipien. Und das war von Anfang an klar."

Sorgen um den FC Bayern muss man sich laut Heynckes trotz der offenen Trainerstelle zur Saison 2018/19 nicht machen. Aktuell sehe es so aus, dass der FC Bayern "auch im nächsten Jahr Deutscher Meister wird", schmunzelte der Erfolgscoach.