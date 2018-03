FC St. Pauli verlängert mit Waldemar Sobota

St. Pauli verlängert bis 2020 mit Waldemar Sobota

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit dem polnischen Mittelfeldspieler Waldemar Sobota verlängert. Wie die Kiezkicker am Freitag mitteilten, unterschrieb der 30-Jährige einen Kontrakt bis 2020.

"Mit seinen konstanten Leistungen sowie seiner Erfahrung war er in der Vergangenheit eine wichtige Stütze in unserem Team", sagte Sportchef Uwe Stöver. Sobota war in der Winterpause der Saison 2015/16 ans Millerntor gewechselt und absolvierte bisher 100 Pflichtspiele für die Hamburger.

"Ich habe gespürt, dass der Verein mich unbedingt behalten wollte, und werde mein Bestes geben, um dieses Vertrauen durch meine Leistung zurückzuzahlen. Jetzt freue ich mich auf weitere zwei - hoffentlich sehr erfolgreiche - Jahre am #Millerntor.“ #fcsp #Sobota https://t.co/EAqjPZHOGw — FC St. Pauli (@fcstpauli) 30. März 2018

Für Sobota war die Vertragsvelängerung der logische Schritt: "Ich habe gespürt, dass der Verein mich unbedingt behalten wollte und werde mein Bestes geben, um dieses Vertrauen durch meine Leistung zurückzuzahlen."