Eintracht-Pechvogel Salcedo hat OP gut überstanden

Carlos Salcedo hat seine OP gut überstanden

Abwehrspieler Carlos Salcedo vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach seinem Schlüsselbeinbruch erfolgreich operiert worden.

Dem mexikanischen Nationalspieler wurden dabei zwei Metallplatten eingesetzt. "Ich hoffe, dass er es noch zur WM schafft", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag.

Salcedo hatte sich die Verletzung im Länderspiel gegen Kroatien (0:1) zugezogen. Erst im vergangen Jahr war der 24-Jährige wegen einer Schultereckgelenksprengung beim Confed Cup knapp drei Monate ausgefallen. Salcedo war im Sommer auf Leihbasis von Deportivo Guadalajara nach Frankfurt gewechselt und absolvierte bisher 18 Bundesligaspiele.

Die WM in Russland beginnt am 14. Juni. Drei Tage später trifft Mexiko in Moskau in der Gruppe F im ersten Spiel auf Deutschland.