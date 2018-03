Real schont Ronaldo und Kroos für die Champions League

Real Madrid schont im Ligaalltag einige Stars für die Königsklasse

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid schont seine Stars für die Champions League.

Weder Superstar Cristiano Ronaldo noch Deutschlands Nationalspieler Toni Kroos gehören zum 19-köpfigen Aufgebot der Königlichen für das Ligaspiel am Samstag (18:30 Uhr) bei UD Las Palmas. Auch der brasilianische Außenverteidiger Marcelo wurde von Trainer Zinédine Zidane nicht nominiert.

Real liegt in der Priméra Division als Tabellendritter 15 Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona und hat sich aus dem Titelrennen längst verabschiedet. In der Champions League muss Madrid am kommenden Dienstag (20:45 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin antreten.