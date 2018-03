Watzke: BVB hat europäisch "komplett versagt"

Hans-Joachim Watzke nimmt kein Blatt vor den Mund

Das Topspiel gegen den FC Bayern, der zudem ausgerechnet gegen Borussia Dortmund Meister der Fußball-Bundesliga werden kann, vor Augen, ist der BVB in aller Munde. Borussen-Boss Hans-Joachim Watzke hat vor der Partie im Gespräch mit "Reviersport" zu den wichtigsten Fragen Stellung bezogen.

"Der Fußball ist ausbaufähig, und im Europapokal haben wir in dieser Saison sowohl in der Königsklasse als auch in der Europa League komplett versagt", nimmt Watzke bezüglich des zuletzt häufig kritisierten Spielstils der Dortmunder kein Blatt vor den Mund. Die entbrannte Diskussion um die Qualität des deutschen Fußballs müsse der BVB daher auf seine Kappe nehmen, so Watzke weiter. In der Bundesliga habe man sich seit Peter Stöger Mitte Dezember das Traineramt übernahm jedoch von Platz acht auf drei verbessert. "Ich bin Peter Stöger extrem dankbar."

Vor den Schwarzgelben thront allerdings ausgerechnet Erzrivale Schalke 04. "Wer am Ende der Saison vorne steht, werden wir sehen", gibt sich Watzke kämpferisch und erlaubt sich einen kleinen Seitenhieb: "Es hat sich hier beim BVB eingebürgert, dass wir vor Schalke stehen. Dass das der Normalfall ist. Das wird aber nie ein Selbstläufer sein." Schönen Fußball spiele Schalke aber auch nicht, so Watzke weiter, der sich für das Revier dennoch wünscht, dass "beide in die Champions League kämen."

Watzke: "Besser weniger drüber reden und gut spielen"

Zum anstehenden Top-Spiel gegen die 18 Punkte enteilten Bayern ließ sich Watzke hingegen nur wenig entlocken. "Auf das Spiel mag ich im Vorfeld gar nicht ausführlich eingehen. Besser weniger drüber reden und gut spielen", erklärte Watzke kurz. Der Abstand sei zwar "alles andere als schön" und entspreche nicht dem Anspruch des BVB, sei "aktuell aber von völlig untergeordneter Bedeutung." Es gehe nur um das Erreichen der Champions League.

Die Hoffnung, dass die Dortmunder den Abstand zum deutschen Branchenprimus in den nächsten Jahren wieder verringern, treibt Watzke aber natürlich dennoch. "Wir wollen wieder näher heranrücken. Das mag im Moment vermessen klingen. Aber wir haben 2006 auch gesagt: Wir wollen wieder auf Augenhöhe mit Hamburg, Schalke, Bremen und Stuttgart kommen. Damals haben uns die Leute ausgelacht und gemeint: Der hat sie nicht alle! [...] Wir werden hart daran arbeiten. Mehr können wir nicht versprechen."

"Mats hat Bayern zusätzlich stabilisiert"

Als einen der maßgeblichen Knackpunkte im Zweikampf mit dem Rekordmeister sieht Watzke den Wechsel von Mats Hummels, der Dortmund im Sommer 2016 verließ und sich dem FC Bayern anschloss. "Von den drei Hochkarätern, die uns 2016 verlassen haben [Mkhitaryan, Hummels, Gündogan, d. Red.], hat uns sein Weggang sportlich und strukturell am meisten getroffen und Mats hat Bayern zusätzlich stabilisiert."

Im Sommer darauf hätte man dem Werben des FC Barcelona um Ousmane Dembélé nachgeben müssen und im Winter hätte schließlich auch Pierre-Emerick Aubameyang dem BVB den Rücken gekehrt, führt Watzke den Verlust weiterer Topstars aus. "Abgänge müssen wir ja seit Jahren kompensieren. Aber in dieser geballten Häufung wie zuletzt: Das konnten wir fast nicht schaffen."