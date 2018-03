Stöger hat gelernt: Darum schlägt der BVB die Bayern

Für den BVB steht gegen Bayern auch eine Portion Prestige auf dem Spiel

Wenn Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend beim FC Bayern München gastiert, gehen die Bayern als ungewohnt klarer Favorit ins Rennen. Für uns Grund genug, fünf Gründe zu nennen, warum der BVB dennoch die besseren Karten hat.

1. Motivationsspritze des Spielverderbers

Mit einem furiosen Saisonstart enteilte Borussia Dortmund den Bayern, mittlerweile hat sich das Blatt allerdings komplett gedreht. Die Bayern thronen satte 18 Punkte vor den Borussen an der Tabellenspitze, zudem beendete der Rekordmeister die Dortmunder Pokalträume im Achtelfinale. Zu allem Überfluss könnten die Bayern ihre 28. Meisterschaft nun auch noch ausgerechnet im Klassiker unter Dach und Fach bringen. Ein weiterer Nadelstich, den die Schwarz-Gelben mit Sicherheit verhindern wollen. "Unser Plan wäre das nicht, dass sie die Meisterschaft gegen uns feiern", bringt es BVB-Coach Peter Stöger gewohnt gelassen auf den Punkt.

2. Eine echte LänderspielPAUSE

Während sich das Gros der Bayern-Asse unter der Woche bei den jeweiligen Nationalteams aufrieb, konnte sich der Großteil der BVB-Kicker weiter im Zusammenspiel üben. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete auf Marco Reus, Mario Götze, André Schürrle, Maximilian Philipp und Julian Weigl, mit US-Youngster Christian Pulisic blieb ein weiterer Nationalspieler in Dortmund.

Im Einsatz waren lediglich Raphael Guerreiro (Portugal), Manuel Akanji, Roman Bürki (beide Schweiz), Michy Batshuayi (Blegien), Sokratis Papastathopoulos (Griechenland) sowie Mahmoud Dahoud (Deutschland U21) und Jadon Sancho (England U19). Die Kraft für intensive 90 Minuten gegen die Bayern sollte also vorhanden sein.

3. Der WM-Zug ruft

Apropos DFB: Mit seiner Nichtnominierung hat der Bundestrainer ein deutliches Zeichen gesetzt. Vor allem Schürrle (Löw: "Er ist nach wie vor ein Thema für diese WM") und Götze (Löw: "Er ist aber keineswegs abgeschrieben") müssen jetzt liefern, wenn sie ihre Chance auf ein WM-Ticket wahren wollen - auch gegen die Bayern.

4. Das Glück ist zurück

Wirklich überzeugend ist der BVB seit der Amtsübernahme von Peter Stöger vor Rückrundenstart selten aufgetreten, zumindest in der Liga stimmen die Ergebnisse allerdings. Als einziger Bundesligist ist die Borussia in der Rückrunde noch ungeschlagen. Der alte Spielwitz ist unter Stöger zwar noch nicht wieder eingekehrt, in engen Partien kippt die Waagschale aber dennoch plötzlich wieder regelmäßig zu Gunsten der Dortmunder. Das gewisse Quäntchen Glück kann auch gegen die Bayern nicht schaden.

5. Stöger hat aus seinen Fehlern gelernt

Im Achtelfinale des DFB-Pokals schickte Stöger seine Elf bei den Bayern mit einer Fünferkette auf den Platz und musste mit ansehen, wie die Bayern den BVB in der ersten Halbzeit nach Strich und Faden zerlegten. Erst als Stöger seine Taktik korrigierte, fanden die Borussen ins Spiel. Eine Wiederholung der defensiven Grundausrichtung werden wir am Samstag nicht erleben: "Wir werden nicht mit einer Fünferkette spielen", so Stöger, der ergänzte: "Es gibt am Samstag zwei Dinge, die elementar sind: Im Abwehrbereich stabil aufzutreten und selbst am Spiel mit Ballbesitz teilzunehmen."