Verlangt Neymar Mega-Handgeld für Real-Wechsel?

Neymar könnte Paris nach nur einem Jahr wieder verlassen

Der amtierende Champions-League-Sieger und spanische Fußball-Meister Real Madrid soll seine Bemühungen intensiviert haben, den brasilianischen Superstar Neymar zurück in die Primera División zu locken.

Die Spekulationen um einen Abschied von Paris Saint-Germain wurden zuletzt immer konkreter. Der derzeit verletzte Neymar soll bei PSG unzufrieden sein, soll sich im Kreise seiner Vertrauten immer wieder negativ über einzelne Teamkollegen und das frühe Ausscheiden in der Königsklasse gegen Real Madrid geäußert haben.

Genau dieser Klub will den 26-Jährigen wohl unbedingt verpflichten und nach nur einer Saison in der Ligue 1 zurück in die Primera División holen. Laut dem spanischen Online-Magazin "Diario Gol" sind die Königlichen mittlerweile bereit, über 200 Millionen Euro Ablöse an Paris zu zahlen. Vertraglich ist der Brasilianer noch bis 2022 an den Branchenprimus aus Frankreich gebunden.

Um einem Wechsel zuzustimmen, soll Neymar aber eine weitere exorbitante Forderung stellen. So berichtet das Magazin weiter, dass der Offensivstar ein astronomisch hohes Handgeld in Höhe von 50 Millionen Euro für seinen Vater fordern soll. Dieser tritt als Berater und wichtigster Vertrauter seines Sohnes auf und war schon bei den Mega-Transfers zum FC Barcelona und zu Paris Saint-Germain vor fünf Jahren beziehungsweise einem Jahr involviert.

Um den möglichen Rekordeinkauf realisieren zu können, sollen die Real-Bosse mittlerweile bereit sein, mehrere Spieler im Gegenzug zu verkaufen, um sie von der Gehaltsliste zu bekommen und hohe Transfererlöse zu erzielen. Zuletzt wurden in spanischen Medien immer wieder Spieler wie Marco Asensio, Isco und sogar Toni Kroos mit Wechselspekulationen in Verbindung gebracht.