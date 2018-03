BVB-Legende: "Bundesliga hat sich verschlechtert"

Jürgen Kohler wurde mit dem BVB Champions-League-Sieger

Jürgen Kohler hat sich im Vorfeld des Knallerspiels in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (Samstag ab 18:30 Uhr) mit kritischen Worten über das Niveau im deutschen Fußball-Oberhaus geäußert.

Die Tatsache, dass der FC Bayern schon sechs Spieltage vor Saisonende praktisch als Meister feststeht, sieht der einstige Weltklasse-Verteidiger als Armutszeugnis für die restliche Bundesliga an: "Aus meiner Sicht ist ganz klar, dass sich die Bundesliga in dieser Saison nicht verbessert hat, sondern verschlechtert. Zeitweise war der FCB fünf Punkte hinter der Spitze, jetzt sind es 17 Zähler Vorsprung. Das spricht nicht für die Liga", so der 52-Jährige gegenüber der "tz".

Seine Kritik bezog Kohler vor allem auf seine alte Liebe Borussia Dortmund, der er weiterhin die Daumen hält. Er führte die (zwischenzeitlichen) Abgänge von Mario Götze, Robert Lewandowski und Mats Hummels sowie allen voran von Cheftrainer Jürgen Klopp als entscheidende Gründe an, warum es sportlich zuletzt keine Entwicklung mehr nach vorne gegeben habe.

Kohler: Rückholaktionen waren Fehler

Außerdem erkannte der einstige BVB-Manndecker eine weitere Schwachstelle in der Dortmunder Kaderplanung: "Der BVB hat zudem den Fehler gemacht, verdiente Spieler wieder zurückzuholen. Das hat in der Vergangenheit bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht funktioniert. Wenn ein Spieler sich entschlossen hat, zu gehen, dann muss auch der Verein einen Schlussstrich ziehen - so sehe ich das."

Dass in der nahen Zukunft überhaupt mal ein Klub die extreme Dominanz der Münchner durchbrechen könnte, daran will Kohler, der selbst zwei Jahre lang für den Branchenprimus kickte, nicht so recht glauben: "Der FCB ist einfach davon geeilt. Bayern war zwar schon immer das Nonplusultra, aber es gab früher immer wieder Überraschungen. Das sehe ich in den letzten und in den nächsten Jahren nicht. Das spricht nicht für die Liga. Punkt."