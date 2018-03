Matthias Sammer kehrt zum BVB zurück

Matthias Sammer wird Berater bei Borussia Dortmund.

Matthias Sammer kehrt nach 14 Jahren zu Borussia Dortmund zurück. Wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem Gespräch mit der "Funke Mediengruppe" mitteilte, kommt der ehemalige Meisterspieler und - Trainer im Sommer als Berater nach Dortmund.

"Wir benötigen einen wie Matthias Sammer", erklärt Watzke in dem Interview und hebt dabei dessen "Analyse-Fähigkeit, seine Leidenschaft, seine Identifikation, seinen klaren Blick von außen" hervor. "Seit geraumer Zeit" habe man sich bei der Borussia um Sammer bemüht.

Der 51-Jährige soll sich beim BVB aus dem operativen Tagesgeschäft raus halten und Geschäftsführung sowie sportlicher Leitung als externer Berater zur Seite stehen. "Unser Anspruch ist: Alles kritisch auf den Prüfstand zu stellen", erklärt Watzke. Der BVB-Boss erhofft sich, dass mit Sammers Expertise "Frischer Wind und hohe Kompetenz" hinzugewonnen wird und wünscht sich mit dem ehemaligen BVB-Kapitän in regelmäßigen Gesprächsrunden "eine unbequeme, aber von Vertrauen geprägt Diskussionskultur."

Dass Sammer beim Rivalen Bayern auch die Rivalität mit seinem Ex-Klub schürte, sei kein Problem: "Als seine Bayern-Zeit zu Ende ging, wir älter und reifer und vernünftiger wurden, haben wir uns sukzessive angenähert", sagt Watzke. Er habe "schnell gemerkt, dass Matthias eine viel höhere BVB-Affinität hat, als viele glauben." Im Nachhinein habe ihn Sammers Rolle bei den Bayern sogar sehr beeindruckt. "Ich habe von mehreren Spielern gehört, welche Bedeutung Matthias für das Mannschaftsgefüge hatte", führt er weiter aus.

Sammer und der BVB - das passt wie die Faust aufs Auge

Als Spieler wurde Mathhias Sammer 1996 und 1997 mit dem BVB Meister und gewann den Champions-League-Titel '97. Im Jahr 2000 übernahm er das Traineramt von Udo Lattek, unter dem er zuvor assistiert hatte und führte die Borussia als jüngster Meistertrainer der Bundesligageschichte in der Saison 2001/02 zum Titel und ins UEFA-Cup-Finale gegen Feyenoord Rotterdam (2:3). Nach ausbleibendem Erfolg in den Folgejahren, musste Sammer zum Saisonende 2004 seinen Posten als BVB-Coach räumen.

Es folgte ein einjähriges Engagement als Trainer beim VfB Stuttgart (04/05) sowie sechs erfolgreiche Jahre als DFB Sportdirektor (2006-2012). Im Juli 2012 trat Sammer den Posten als Sportvorstand beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München an. In seiner ersten Saison bei den Bayern konnte der Verein das Triple gewinnen. Nach vier Jahren in München wurde Sammers Vertrag auf eigenen Wunsch im Sommer 20016 aufgelöst. In der aktuellen Saison ist der Europameister von 1996 als TV-Experte bei "Eurosport" tätig.

Trainerfrage und neuer Leiter der Lizenspieler-Abteilung

Noch im April will der BVB die Trainerfrage klären. Erster Ansprechpartner ist laut Watzke der aktuelle Coach Stöger: "Ich habe den Eindruck, dass die Art, wie wir Fußball spielen, besser wird."

Außerdem will Dortmund in Kürze einen neuen Leiter der Lizenzspieler-Abteilung präsentieren. Das soll laut"Funke"-Informationen entweder Sebastian Kehl oder Lars Ricken werden. Der BVB bestätigte der DPA die Einführung dieser Position unter der Führung des sportlichen Leiters Michael Zorc.